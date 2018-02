Urteil erwartet Brutaler Mord in Asylberwerberunterkunft

Die zwei Syrer müssen sich heute vor dem Landgericht Bamberg wegen Mordes verantworten. Den 20 Jahre und 23 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, einen Mann in der Asylbewerbereinrichtung Zapfendorf im Landkreis Bamberg getötet und ausgeraubt zu haben. Das Opfer soll dies mitbekommen haben, darum soll er von den beiden Syrern getötet worden sein.

Ermordung eines anderen Mannes geplant

Bei dem 22-jährigen Angeklagten sollen außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Sein Verteidiger fordert eine Gefängnisstrafe von neun Jahren wegen Beihilfe zum Mord. Auch der Verteidiger des jüngeren Mannes fordert eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord, allerdings nach dem Jugendstrafrecht. Am Tag des Mordes an dem 26-Jährigen im vergangenen Januar sollen die Angeklagten geplant haben, einen anderen Mann umzubringen. In diesem Fall fordert die Verteidigung Freispruch für beide.

Mehr als 40 Zeugen gehört

Seit Ende Januar 2018 müssen sich die beiden Flüchtlinge wegen gemeinschaftlichen Mordes und Raubes mit Todesfolge und Verabredung zu einem Verbrechen verantworten. In der Beweisaufnahme wurden mehr als 40 Zeugen vernommen und mehrere Sachverständige gehört.