Wohnungsbrand in Schwabach Zwei Verletzte, 100.000 Euro Sachschaden

Bei einem Wohnungsbrand im Schwabacher Süden ist am Sonntagabend (15.01.17) ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Zwei Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.