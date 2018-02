Brandursache unklar Feuer in Asylbewerber-Unterkunft in Zirndorf

In der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Zirndorf hat es am Montagnachmittag gebrannt. Das Feuer brach in einem Wohncontainer im ersten Stock aus und griff von dort auf weitere Stockwerke und Zimmer über.

Von: Katja Ortlauf