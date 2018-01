Brand in Nürnberg Gaststätte in Nürnberg ausgebrannt

In Nürnberg ist in der Nacht eine Gaststätte ausgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt etwa 200.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Gegen 0.45 Uhr war das Feuer in der Gaststätte ausgebrochen, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit mehr als 60 Einsatzkräften in der Nürnberger Nordstadt vor Ort. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses über.

Brandursache unklar

Als der Brand ausbrach, war die Gaststätte bereits geschlossen. Umliegende Häuser wurden geräumt, niemand wurde verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.