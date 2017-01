Großeinsatz der Feuerwehr Brand in Erlanger Arcaden

Wegen starker Rauchentwicklung nach einem Kurzschluss hat es am Dienstagabend (17.01.17) in den Erlanger Arcaden einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Menschen sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen, auch der Sachschaden hält sich wohl in Grenzen.