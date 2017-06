Ansbacher Landwirtschaftsamt Warnung vor dem Borkenkäfer

Allein in der vergangenen Woche wurden in den Borkenkäfer-Fallen in Oberdachstetten 12.000 Schädlinge gefangen. Dass sich der Borkenkäfer so gut verbreiten kann, liegt vor allem am trockenen und heißen Wetter. "Es gibt wenig Niederschläge und hohe Temperaturen. Das begünstigt die Entwicklung des Borkenkäfers, andererseits schwächt es auch die Fichten", sagt Forstoberrat Horst-Dieter Fuhrmann.

Bäume haben keine Chance

Wegen der Hitze können die Bäume nicht genug Harz produzieren, um die Angreifer abzuwehren – gleichzeitig pflanzen sich die Käfer wegen der hohen Temperaturen schneller fort. "Es greifen also mehr Käfer an als normal und der Baum ist geschwächt. Er hat also keine Chance und wird so stark befallen, dass er abstirbt", so Fuhrmann weiter.

Mischwälder gegen Borkenkäfer

Als Gegenmaßnahmen empfiehlt er Waldbesitzern, befallene Bäume so schnell wie möglich zu fällen und auch gleich aus dem Wald zu schaffen. Langfristig gesehen plädierte er für einen Umbau der Wälder weg von reinen Nadelwäldern hin zu Mischwäldern. In denen hat es der Borkenkäfer schwieriger, so Fuhrmann.