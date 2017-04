Politischer Frühschoppen BDI-Chef für Begrenzung von Managergehältern

Er nehme wahr, dass die Gesellschaft hier ein Problem in der Verteilungsgerechtigkeit sehe, sagte Kempf. Als Vorschlag an die Mitgliedsverbände des BDI formulierte er:

"Wir täten gut daran unsere Selbstverpflichtungsmechanismen, zum Beispiel unseren Corporate Gouvernance-Codex, an der Stelle so nach zu schärfen, dass er auch besser hilft als er dies in der Vergangenheit getan hat." BDI-Chef Dieter Kempf

Eine Festlegung von Managergehältern in absoluten Zahlen lehne er aber ab, erklärte Kempf beim "Politischen Frühschoppen" des BR Studio Franken in Nürnberg. Vielmehr sei es wichtig, die Höhe eines Managergehalts erklären zu können. "Wir müssen deutlicher erläutern, warum in welche Höhe von wem Gehälter wie festgesetzt werden." An Unternehmer gerichtet sprach der BDI-Chef die Mahnung aus: "Wenn es der Wirtschaft nicht gelingt, bei der Selbststeuerung nach zu schärfen, dann muss es uns nicht wundern, wenn die Politik kommt."

Umdenken in Sachen Brexit?

Angesprochen auf die bevorstehenden Verhandlungen um einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU, erklärte Kempf: Er halte es für möglich und habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es ein Zurück für das Vereinigte Königreich geben könnte. Der BDI-Chef sagte im Gespräch mit BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner, der die Veranstaltung moderierte:

"Wenn man im Laufe dieser 24 Monate erkennt, wie schwierig es ist, in den Verhandlungen mit der EU zu einem Ergebnis zu kommen; wie schwierig es aber auch Im Inland ist - denken Sie an Irland, Nordirland, an Schottland - dass vielleicht ein Umdenken stattfinden könnte." BDI-Chef Dieter Kempf

Kempf betonte, das Referendum der Briten zum Brexit sei nicht bindend gewesen. sondern lediglich der Parlamentsentscheid. Die Verhandlungen müssten jetzt hart geführt werden. "Rosinenpickerei und Nachtreten darf es aber nicht geben", mahnte der BDI-Chef. Ziel müsse ein vernünftige Lösung sein, so dass möglichst wenig Kollateralschaden auf beiden Seiten entstehe.