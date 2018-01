Große Ehre für Fürth Michaelis-Kirchweih wird Bayerns Kulturerbe

Ebenfalls im Bayerischen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes stehen ab sofort die Nürnberger Epitaphienkultur und das Wirken der Nürnberger Naturhistorischen Gesellschaft.

"Für die Nürnberger sind die Friedhöfe St. Johannis und St. Rochus mit deren spezifischer Epitaphienkultur identitätsstiftend und ein wichtiger Erinnerungsort. Die Epitaphienkultur ist durch mehrfache historische Neuschöpfungen und Neuinterpretationen geprägt. Die Nürnberger Epitaphienkultur stellt eine moderne Form der Trauerarbeit dar, greift aber auch eine Tradition auf, die seit dem 16. Jahrhundert für die Nürnberger Friedhöfe prägend wurde, und führt diese weiter." Aus der Begründung des Bayerischen Kultusministeriums

Die Nürnberger Naturhistorische Gesellschaft vereinige "einen aufklärerischen Vermittlungsimpetus mit einer breitenwirksamen, auf ehrenamtlicher Basis gründenden Vermittlungsarbeit", so Kultusminister Ludwig Spaenle. Sie sei ein lebendiges Beispiel für bürgerschaftliches Engagement und finde starke Resonanz in der Stadtgesellschaft.

"Neben der Tradierung historischer Sammlungen stehen eigene Schwerpunkte im Sinne einer Citizenscience im Mittelpunkt, womit die Aktivitäten an der Schnittstelle von akademischer Wissenschaft und bürgerlicher Wissensgenerierung stehen." Aus der Begründung des Bayerischen Kultusministeriums

Die gute Nachricht, dass auch Fürth neu in der Liste sei, teilte Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) am Donnerstag (4.1.18) Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) mit. Die Aufnahme sei ein Ritterschlag für die Michaelis-Kirchweih, so Jung. Einen besseren Start in das Jubiläumsjahr zu 200 Jahre Stadt Fürth könne er sich gar nicht wünschen.

Spaenle lobt historische Tiefe

Spaenle habe in seinem Brief die Fürther Kirchweih als besonders bedeutendes Beispiel der Stadtkirchweihen in Franken bezeichnet und die große historische Tiefe gelobt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Fürth. Zum Jubiläumsjahr wird die Michaelis-Kirchweih dieses Jahr um vier Tage verlängert. Die Aufnahmeurkunde für das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes soll im Laufe dieses Jahres übergeben werden.

Dinkelsbühl, Fürth, Lichtenfels, Wunsiedel

Das Landesverzeichnis dokumentiert ähnlich wie das Bundesverzeichnis und die internationale Liste der UNESCO wichtige kulturelle Ausdrucksformen Bayerns. Ebenfalls auf der Liste stehen etwa die Flechthandwerkstradition rund um Lichtenfels und Michelau, die Dinkelsbühler Kinderzeche, das Wunsiedler Brunnenfest und der innerstädtische Erwerbsgartenbau in Bamberg.