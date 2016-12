Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Rückstau von Asylanträgen im Frühjahr abbauen

Die Betroffenen haben häufig keine Dokumente, da sie überstürzt fliehen mussten oder das jeweilige Herkunftsland lediglich ohne Papiere verlassen durften. Bei einem Teil der Asylverfahren ist das Amt also auf die "Zulieferungen Dritter" angewiesen – beispielsweise ärztliche Gutachten, so Natalie Psuja vom BAMF-Presseteam gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

"Es sind aufwändige Recherchen notwendig, z.B. auch Anfragen an Botschaften oder das Auswärtige Amt oder es müssen Sprachgutachten erstellt werden." Natalie Psuja vom BAMF-Presseteam

Schwierige Fälle mit langer Bearbeitung

Derzeit liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer, also die Zeit ab der Antragstellung bis zur Entscheidung, bei 6,9 Monaten. 2015 lag sie für einen ähnlichen Zeitraum bei 5,2 Monaten. Der Anstieg ist auf die Komplexität der derzeit zu bearbeitenden Verfahren zurückzuführen.

"Die Verfahrensdauer wird deutlich sinken, wenn die Altfälle abgeschlossen sind." Natalie Psuja vom BAMF-Presseteam

615.527 Entscheidungen getroffen

Im Zeitraum von Januar bis November 2016 hat das Bundesamt insgesamt 615.527 Entscheidungen getroffen. Das sind 156,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem wurde allen Menschen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, die Möglichkeit gegeben einen Antrag auf Asyl stellen zu können, so Psuja weiter.

"Der Anstieg der gesamten Verfahrensdauer ist auch darauf zurückzuführen, dass wir nun erstmalig alle Menschen im Asylverfahren haben, die in Deutschland um Schutz suchen." Natalie Psuja vom BAMF-Presseteam

Die Verfahrensdauer bei Neueingereisten (Antrag seit 01.06.16) liegt laut BAMF nur noch bei zwei Monaten.

Mit 400.000 Anträgen ins neue Jahr

Ende November 2016 lagen dem Amt 490.967 noch nicht entschiedene Asylanträge vor. Im Oktober waren es noch 60.000 mehr. Daher wird das Amt etwa 400.000 noch ausstehende Entscheidungen mit ins neue Jahr hineinnehmen.

"Unser Ziel ist es, die anhängigen Verfahren bis zum Frühjahr 2017 größtenteils abgearbeitet zu haben." Natalie Psuja vom BAMF-Presseteam

Weise warnt vor Kippen der Stimmung

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung warnte der BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise vor einem Stimmungsumschwung im Land, sollte die Integration in den Arbeitsmarkt von hunderttausenden Flüchtlinge nicht gelingen. Nun gehe es darum, "die vielen Bleibeberechtigten zu integrieren." Etwa 70 Prozent der Schutzsuchenden seien im erwerbsfähigen Alter und auf der Suche nach Arbeit. Bis dato seien rund 120.000 Schutzberechtigte in Arbeit gebracht worden.