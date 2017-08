Ermittlungserfolg im Darknet Internationale Drogenhändlerbande überführt

Die im Mai dieses Jahres begonnenen Ermittlungen haben zum größten Betäubungsmittelverfahren in der Geschichte der Ansbacher Kripo geführt, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Die Polizei spricht von einem Handel "in bislang nicht bekannter Dimension".

Drogenhandel in unbekanntem Ausmaß

Ausgangspunkt waren Hinweise, die die Kripo Ansbach im Mai 2017 erhalten hatte. Demnach gab es einen organisierten Handel mit Drogen im sogenannten Darknet, einem verschlüsselten Teil des Internets, der auch für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Die Spur führte zunächst auf einen Handel, bei dem Ecstasy-Pillen bestellt und dann per Post versandt wurden. Nachdem die Staatsanwaltschaft Ansbach einen sogenannten Postbeschlagnahmebeschluss über ein Postfach im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen erlassen hatte, wurde daraus eine Paketlieferung abgefangen und beschlagnahmt. Der Inhalt: 1,5 Kilogramm Amphetamin und etwa 1.000 Ecstasy-Tabletten.

Erste Festnahmen in Dortmund

Im Lauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Absender des Paketes sich im Raum Dortmund aufhalten könnte. Die dortigen Ermittler konnten schließlich zwei Tatverdächtige ausmachen. Die beiden 20 und 34 Jahre alten Niederländer wurden Mitte Juli festgenommen. Bei der Durchsuchung fand die Dortmunder Polizei eine große Menge Drogen.

Weitere Festnahmen in Westmittelfranken

Presse zur Herstellung von Ecstasy-Pillen

Zwei Tage später klickten dann auch im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen die Handschellen: Bei einem 32-jährigen Deutschen, der sich mit einem gefälschten Pass als Österreicher ausgab, wurden ebenfalls Amphetamine gefunden. Außerdem fanden die Polizisten bei dem Mann eine Produktionsmaschine für Ecstasy-Tabletten. Der 32-Jährige wird verdächtigt, in knapp 600 Fällen mit Drogen gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er circa 13 Kilogramm Amphetamin, circa 11.000 Ecstasy-Tabletten und weitere Betäubungsmittel verkauft hat. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu drei mutmaßlichen Abnehmern aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die Männer im Alter von 26, 28 und 29 Jahren wurden ebenfalls festgenommen.

Völlig neue Dimension

Im Rahmen des Verfahrens wurden insgesamt rund 39 Kilogramm Amphetamin, 30.000 Ecstasy-Tabletten und 1,3 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei mutmaßlichen Händler in mehreren Hundert Fällen Drogen, auch international, über Postpakete verschickten. Doch nicht nur die Menge, sondern auch die Vetriebs- und Zahlungswege waren für die Polizei in Mittelfranken in diesem Ausmaß bisher noch nicht da. So wurden die Geschäfte im Darknet wohl größtenteils in Bitcoins, einer anonymisierten digitalen Zahlungsmethode, abgerechnet. Der Wert der Drogen dürfte bei mehr als einer Million Euro liegen.