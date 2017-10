Hochwasserschutz in Ansbach Kanal- und Pumpsystem soll Altstadt schützen

Der Stauraumkanal verläuft unter der Promenade auf einer Länge von rund 600 Metern von der Inselwiese an der Orangerie bis zum Herrieder Tor. Das Hochwasserpumpwerk ist knapp 350 Quadratmeter groß und wurde bis zu acht Meter tief unter der Erde an der Inselwiese bei der Rezat gebaut. Von oben sind nur die Einstiege zu sehen.

"Umleitung" für Wassermassen

Bei Hochwasser soll das Pumpwerk verhindern, dass sich Wasser aus dem Stauraumkanal aus Gullydeckeln in der Altstadt hochdrückt oder sich unkontrolliert in der Altstadt ausbreitet. Insgesamt zehn Pumpen befördern im Hochwasserfall vollautomatisch das Wasser aus dem Kanalnetz über ein Auslaufsystem direkt an der Rezat in den Fluss. So werden Überschwemmungen letztendlich in Auen und Wiesen geleitet und verschonen die Altstadt.

Positive Effekte - auch im Normalfall

Das wasserwirtschaftliche Großprojekt dient außerdem auch dem Gewässerschutz. Im Stauraumkanal wird sogenanntes Mischwasser gesammelt, also Wasser aus Niederschlägen und Abwasser. Die Schwebstoffe des Abwassers setzen sich unten im Stauraumkanal ab und werden zum Schutz der Gewässer kontrolliert in die Kläranlage gepumpt.

Heftige Diskussionen beendet

Während der Planungsphase des Hochwasserpumpwerks kam es zu heftigen Diskussionen, weil das Betriebsgebäude des Pumpwerks ursprünglich oberirdisch gebaut werden sollte. Der Stadtrat hatte eine entsprechende Bauvoranfrage genehmigt. Die Schlösserverwaltung des Freistaats Bayern war aber der Meinung, das Pumphaus passe optisch nicht zur nahegelegenen Orangerie. Auch Bürgerinnen und Bürger wehrten sich gegen ein oberirdisches Pumphaus und sammelten Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Wegen zu wenig gültigen Stimmen kam das Bürgerbegehren aber nicht zustande.

Gerichtliche Auseinandersetzung konnte vermieden werden

Auch das Verwaltungsgericht Ansbach musste sich zwischenzeitlich mit dem Pumphaus beschäftigen. Die Bayerische Schlösserverwaltung, also der Freistaat Bayern, hatte gegen das oberirdische Betriebsgebäude geklagt. Das Verfahren wurde auf Antrag der Beteiligten ruhend gestellt, um eine gütliche Lösung zwischen den Parteien zu ermöglichen. Im Sommer 2014 wurde dann der Kompromiss gefunden, das Betriebsgebäude des Pumpwerks unterirdisch im Damm der Rezat zu bauen.