Krisensitzung in Ansbach Quo vadis, ANregiomed?

Der Klinikverbund ANregiomed wurde im Sommer 2013 gegründet. Die Fusion der kleineren Krankenhäuser sollte die Kliniken als größere Einheit für die Patienten und wirtschaftlich stärken. Der Klinikverbund beschäftigt in den Kliniken Ansbach, Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl sowie in der Praxisklinik Feuchtwangen insgesamt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit ist ANregiomed einer der wichtigsten Arbeitgeber und ein großer Ausbildungsbetrieb in der Region. 60 Prozent Anteil an dem Kommunalunternehmen hat der Landkreis Ansbach, 40 Prozent die Stadt Ansbach.