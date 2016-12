Nürnberg trauert Kondolenzbuch für Altbürgermeister Förther liegt aus

Zum Gedenken an Altbürgermeister Horst Förther (SPD) liegt das Kondolenzbuchaus. Der sozialdemokratische Kommunalpolitiker war am zweiten Weihnachtsfeiertag nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben.

Das Kondolenzbuch liegt in der Ehrenhalle des Rathauses Wolffscher Bau aus. Am Mittwochvormittag (28.12.16) trägt sich Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) ein. Bis Freitag (30.12.2016) können Bürger täglich von 8.00 bis 17.30 Uhr dem verstorbenen Politiker gedenken und sich in das Buch eintragen.

Die öffentliche Trauerfeier findet am Freitag um 11.00 Uhr in der Sebalduskirche statt. Neben Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly werden auch Siegfried Zecha, Obermeister der Innung für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik sowie Tiergartendirektor Dr. Dag Encke sprechen.

Seit 2002 zweiter Bürgermeister der Stadt

Horst Förther wurde am 20. Juni 1950 in Großreuth hinter der Veste im Knoblauchsland geboren. Nach einer Lehre als Gas-und Wasserinstallateur studierte er Versorgungstechnik in München und übernahm später den Betrieb seiner Eltern. Im März 2000 kam Förther für die SPD in den Nürnberger Stadtrat, 2002 wurde der begeisterte Club-Fan zweiter Bürgermeister. Dieses Amt hatte er bis 2014 inne. Der Altbürgermeister war verheiratet und Vater dreier erwachsener Töchter.

Als Bürgermeister war er für den Tiergarten, die Feuerwehr, die Bäder, das Frankenstadion und die Bürgerämter zuständig. In seine Amtszeit fiel auch die Umgestaltung des Tiergartens mit der Delfinlagune, die Bewerbung der Stadt für die WM 2006 und die Gründung des Servicebetriebs im öffentlichen Raum (SöR). Am Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertags (26.12.2016) war Förther nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben.

"Bürgermeister wie aus dem Bilderbuch"

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) würdigte Förther als einen "Bürgermeister wie aus dem Bilderbuch!" Er habe das Amt mit beiden Händen angepackt, sei auf die Menschen offen zugegangen und habe sie für sich gewinnen können. Er habe das Amt mit seiner ganzen Persönlichkeit geprägt.

"Ich bin tief traurig über den Tod von Horst Förther. Er war nicht nur ein Kollege, sondern ein echter Freund." Ulrich Maly (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Maly betonte, dass Horst Förther auch in schwierigen Zeiten seine innere Fröhlichkeit bewahrt habe. "Er war immer zuversichtlich und optimistisch," so der OB.