Akademie für Fußballkultur Walther-Bensemann-Preis für Alex Ferguson

Der Walther-Bensemann-Preis wird in Erinnerung an den Gründungsvater des Kicker-Sportmagazin, Walther Bensemann, verliehen. Er zeichnet Personen der Zeitgeschichte aus, deren langjähriges Wirken in der Tradition Walther Bensemanns steht. Menschen, die Herausragendes für den Fußball geleistet haben, aber auch außergewöhnliches Engagement mit Mut und Pioniergeist, für gesellschaftliche Verantwortung, Fairplay und interkulturelle Verständigung im Umfeld des Fußballs gezeigt haben.