Poker um Air Berlin Wöhrl will bis zu 500 Millionen Euro zahlen

Nach Angaben von Wöhrl soll Air Berlin als ganzes übernommen werden. Bieten wird demnach offiziell die Aurum Projekt AG. Zuvor waren Gerüchte kursiert, dass Hans Rudolf Wöhrl die Fluglinie für nur einen Euro übernehmen wolle. Um dem entgegen zu wirken, veröffentlichte der Unternehmer nun sein Angebot.

"Für mich geht es bei dem Versuch die Air Berlin zu erhalten, um sehr viel Herzblut. Wenn mir dies gelingen würde, dann wäre es das schönste Geschenk zu meinem 70. Geburtstag." Hans Rudolf Wöhrl

Demnach soll der Kaufpreis in mehreren Tranchen bezahlt werden. Die erste Rate beläuft sich auf 50 Millionen Euro. Konkurrenten wie die Lufthansa, Condor, TUI und "Herr Lauda" seien darüber informiert worden, dass sie sich an dem Angebot beteiligen können, heißt es in der Mitteilung. Sollte sich niemand beteiligen, will Wöhrl mit seiner Intro GmbH, zu der die Aurum Projekt AG gehört, die Übernahme selbst stemmen.