Wirbel um Gauland-Auftritt AfD gewinnt vor Verwaltungsgericht Ansbach

Die AfD darf die Nürnberger Meistersingerhalle am Samstag mieten. Das hat das Verwaltungsgericht Ansbach am Nachmittag entschieden. Die Stadt Nürnberg unterliegt damit vor Gericht.

Es sei "nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erkennen", dass es zu Schmähungen, Angriffen gegen die Menschenwürde oder volksverhetzenden Äußerungen kommen wird, urteilte das Gericht. Außerdem habe Gauland erklärt, dass er seine umstrittene Äußerung nicht wiederholen werde.

Nürnberg akzeptiert Urteil

Die Stadt Nürnberg wird nicht gegen das Urteil vorgehen, wie sie mitteilte. Die Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Meistersingerhalle kann also am kommenden Samstag stattfinden – auch gegen den Willen der Stadt.

Mietvertrag gekündigt

Die Stadt Nürnberg hatte der AfD zunächst die Meistersingerhalle für einen Wahlkampfauftritt vermietet, den Vertrag anschließend aber gekündigt. Zur Begründung hieß es, beim Auftritt des Spitzenkandidaten Alexander Gauland bestehe die Gefahr von Äußerungen, die das Ansehen Nürnbergs beschädigen könnten.

Das konnte das Gericht aber nicht erkennen. Demnach muss die Stadt die Meistersingerhalle am Samstag an die AfD vermieten.