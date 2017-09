Klage gegen Stadt Nürnberg AfD will Gauland-Auftritt erzwingen

"Wir sind in meiner Amtszeit nur dreimal gegen rechtspopulistische Veranstaltungen vor Gericht gegangen. Bei uns steht normalerweise der demokratische Diskurs und die politische Auseinandersetzung im Mittelpunkt. Aber auch in Zeiten des Wahlkampfs gibt es Grenzen des Anstands. Und der sachliche Kontext in dem Gauland über Frau Özoguz gesprochen hat, war rassistisch und auf jeden Fall herabwürdigend."