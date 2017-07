Wechsel beim 1. FC Nürnberg Adam Zrelak kommt, Tobias Kempe geht

Einer kommt, einer geht: Mittelfeldspieler Tobias Kempe verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt zu seinem Ex-Klub Darmstadt 98. Neu in Nürnberg ist hingegen Adam Zrelak. Er ist Stürmer und Kapitän der slowakischen U21-Nationalmannschaft.

Der Wechsel des 28-jährigen Kempe hatte sich bereits abgezeichnet. Darmstadt musste sein Ablöseangebot aber offenbar nachbessern. Nun kassiert der FCN nach Medienberichten über eine halbe Million Euro für Kempe. Er war erst vor einem Jahr nach Nürnberg gekommen und erzielte beim Club in 26 Ligaspielen drei Tore.

Jung, aber erfahren

Neu verpflichtet hat der Club den Stürmer Adam Zrelak. Er kommt vom tschechischen Erstligisten FK Jablonec zum Club. Der Slowake führte sein Team bei der U21-EM in Polen als Kapitän aufs Feld. Im November 2013 debütierte er bereits als 19-Jähriger in der A-Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison kam Zrelak verletzungsbedingt nur auf zehn Pflichtspieleinsätze. Insgesamt absolvierte er 107 Erstliga-Partien und erzielte dabei 27 Treffer.

"Adam Zrelak ist ein robuster und zielstrebiger Stürmer, der unsere Möglichkeiten in der Offensive durch seine Fähigkeiten weiter erhöht. Er hat in jungen Jahren schon viele Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt." Andreas Bornemann, Sportvorstand 1. FC Nürnberg

Mintal, Vittek, jetzt Zrelak

Mit der Verpflichtung von Zrelak setzt der Club seine "slowakische" Tradition fort, was auch den Neuzugang freut.

"Der 1. FC Nürnberg ist durch Marek Mintal und auch Robert Vittek in meiner Heimat natürlich ein bekannter Verein. Ich freue mich deshalb sehr, dass es mit meinem Wechsel geklappt hat." Adam Zrelak, neuer Stürmer beim 1. FC Nürnberg

Innenverteidiger gesucht

Der 1. FC Nürnberg ist nun noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Mittlerweile ist die Mannschaft ins Trainingslager nach Südtirol aufgebrochen. Anderthalb Wochen lang sollen dort die Grundlagen für die neue Saison geschaffen werden.