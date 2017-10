Lange Staus bei Nürnberg Starke Verkehrsbehinderungen auf A6 und A9

Ein Schwertransporter war in den frühen Morgenstunden auf der A9 beim Kreuz Nürnberg in eine zu enge Baustelle gefahren und nicht mehr weitergekommen. Die Autobahnmeisterei musste gerufen werden um die Baustelle zu verbreitern. Zwischenzeitlich staute es sich in dem Bereich auf mehr als zehn Kilometern. Auch wenn der Transport mittlerweile wieder unterwegs ist, müssen Autofahrer weiterhin Geduld beweisen, weil sich der Stau erst auflösen muss.

Ebenfalls Stau auf der A6

Viel Geduld brauchen Autofahrer auch auf der A6 zwischen Altdorf und Schwabach: Dort sorgte eine Mischung aus starkem Berufsverkehr und einer Reihe kleinerer Unfälle für mehr als 20 Kilometer Stau. Erschwerend kommt hinzu, dass dort seit längerem die Fahrbahn wegen Bauarbeiten verengt ist. Viele Lkw-Fahrer würden sich dort nicht an das Überholverbot halten und so immer wieder für Behinderungen sorgen, so die Polizei. Inzwischen sind auch hier die Autos wieder unterwegs, wenn auch langsam.