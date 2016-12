Landesamt für Statistik So sieht Bayern im Jahr 2035 aus

Wo und wie leben die Bayern im Jahr 2035? Laut der neuesten Bevölkerungsprognose des Landesamts für Statistik in Fürth werden die Bevölkerungszahlen vor allem im Süden Bayerns ansteigen.

Nach Angaben des Amtes soll vor allem der Landkreis Dachau von einem wahren Bürger-Boom profitieren: Mehr als 17 Prozent mehr Einwohner prognostizieren die Statistiker für das Jahr 2035 in diesem Landkreis. Düster sieht es dagegen für den Landkreis Wunsiedel aus. Hier wird die Bevölkerung um 15 Prozent schrumpfen. Bayernweit steigt die Bevölkerungszahl um etwa fünf Prozent auf dann insgesamt 13,5 Millionen – im Jahr 2015 waren es 12,8 Millionen.

So entwickelt sich die Bevölkerung in Bayern Bezirk Bevölkerung 2015 Bevölkerung 2035 (voraussichtlich) Veränderung in Prozent Oberbayern 4,58 Millionen 5,11 Millionen +11,5 Niederbayern 1,21 Millionen 1,27 Millionen +4,8 Oberpfalz 1,09 Millionen 1,11 Millionen +1,6 Oberfranken 1,06 Millionen 1,01 Millionen -5,1 Mittelfranken 1,74 Millionen 1,80 Millionen +3,7 Unterfranken 1,31 Millionen 1,27 Millionen -2,6 Schwaben 1,85 Millionen 1,95 Millionen +5,8

Im Süden mehr

Das Nord-Süd-Gefälle in der Bevölkerungsprognose ist markant, aber nicht ganz überraschend. Alle Landkreise um den Raum München können sich in den kommenden Jahrzehnten über ein starkes Bevölkerungswachstum freuen. Starkes Wachstum bedeutet in dem Fall 7,5 Prozent oder mehr.

Bevölkerungsentwicklung in Bayern

Im Norden weniger

Das Nachsehen haben dagegen die Landkreise im Nordosten Bayerns, also etwa Wunsiedel, Hof, Kulmbach und Tirschenreuth. Auch im Nordwesten – also in den nördlichsten Teilen Ober- und Unterfrankens – werden einige Landkreise Bürger verlieren. Die Statistiker sprechen von einem Rückgang von 2,5 Prozent oder mehr.

Der Freistaat wird älter

Gleichzeitig werden die Bayern immer älter. In ihrer Vorausberechnung prognostizieren die Statistiker, dass das Durchschnittsalter der Bayern 2035 auf 46,1 Jahre ansteigen wird. 2015 war dieser Wert noch bei 43,6 Jahren. Vor allem die Altersgruppe der Über-65-Jährigen wird bis zum Jahr 2035 deutlich größer werden. Das Landesamt spricht von einem Zuwachs von 39 Prozent. "Dadurch kommen zukünftig 47,3 statt aktuell 32,6 potenzielle Rentner und Ruheständler auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter", heißt es. Gleichzeitig verkleinere sich die Gruppe der Personen, die in die Rentenkassen einzahlen.

Alterspyramide