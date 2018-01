"Goldener Trichter" Auszeichnung für Fastnachtsredakteur Rüdiger Baumann

BR-Redakteur Rüdiger Baumann wird am Sonntag mit dem "Goldenen Trichter" ausgezeichnet. Mit dem Preis werden jährlich Menschen geehrt, die der fränkischen Fastnacht nahe stehen. Die Laudatio hält Nürnbergs Oberbürgermeister Maly.

Rüdiger Baumann ist in der Fastnacht-Redaktion des BR-Studio Franken unter anderem für die inhaltliche Konzeption der beliebten Fastnachtssendungen zuständig. Die "Närrische Weinprobe", "Franken Helau" sowie die "Fastnacht in Franken" gehören zu seinem Ressort. Baumann ist seit 1994 für den Bayerischen Rundfunk tätig und hat in der Zeit nur als Fastnachts-Redakteur gearbeitet, sondern auch als ARD-Auslandskorrespondent und Moderator.

"Ich danke Rüdiger Baumann für seine hervorragende Arbeit für die Fastnachtssendungen aus dem Studio Franken und gratuliere ihm sehr herzlich zur Verleihung des 'Goldenen Nürnberger Trichters'. Dass die Partnerschaft mit dem Fastnacht-Verband Franken und die Faschingsformate bis hin zur Quotenkönigin 'Fastnacht in Franken' eine Erfolgsgeschichte sind, daran hat Rüdiger Baumann allerhöchsten Anteil. Auch für den Bayerischen Rundfunk ist die Verleihung des 'Goldenen Trichters' eine Ehre und Ansporn für die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch! Rüdiger Baumann helau!" Dr. Reinhard Scolik, BR-Fernsehdirektor

"Rüdiger Baumann ist quasi der närrische 'Spiritus Rector' unserer Fastnachts-Redaktion – bei ihm laufen alle Fäden unserer erfolgreichen Formate zusammen. Er komponiert in kreativer Präzision gemeinsam mit dem Fastnacht-Verband Franken die inhaltliche Mischung unserer Sendungen. Dass Rüdiger Baumann als Preisträger nun in einer Reihe mit Bundeskanzler Helmut Schmidt, mit den Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß und Günther Beckstein, mit Showgrößen wie Carmen Nebel sowie dem Komikerduo Volker Heißmann und Martin Rassau steht – das ist ein Riesen-Kompliment für seine erstklassige Leistung und freut uns im Studio Franken enorm." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin BR-Studio Franken

Verleihung Ende Januar

Die Nürnberger Trichter Karnevalsgesellschaft verleiht ihm deshalb dieses Jahr den "Goldenen Trichter". Vor ihm erhielten unter anderem Helmut Schmidt, Franz-Josef Strauß, Johannes Heesters oder auch Heißmann und Rassau die renommierte Auszeichnung. Die offizielle Verleihung findet am Sonntag (28.01.18) statt. Die Laudatio hält Ulrich Maly (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und Preisträger des vergangenen Jahres.