Ende der Zweitliga-Winterpause Greuther Fürth und 1. FC Nürnberg vor Rückrunde

Der 1. FC Nürnberg – derzeit in der Tabelle auf Platz 3 – empfängt am Dienstag (23.01.18) Aufsteiger Jahn Regensburg zum bayerischen Derby. Greuther Fürth muss am Mittwoch (24.01.18) gegen Arminia Bielefeld ran. Die Fürther stehen zurzeit auf dem Relegationsrang auf Platz 17.

"Nahezu optimales" Trainingslager für Nürnberg

Trainer des 1. FC Nürnbergs: Michael Köllner

Laut FCN-Trainer Michael Köllner lief die Vorbereitung im Trainingslager in Spanien "nahezu optimal". So hatte der Club den letzten Test gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag mit 2:1 gewonnen. Außerdem hätten sich in der Vorbereitung – abgesehen von kleineren Blessuren – keine Spieler verletzt, so Köllner.

Auch die Neuzugänge haben laut dem FCN-Coach einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Nach den Abgängen von Island-Stürmer Rurik Gislason (zum Ligakonkurrenten SV Sandhausen) und Stürmer Cedric Teuchert (zu Schalke) hatten die Franken ihre Offensive mit Federico Palacios (von RB Leipzig), Marvin Stefaniak (vom VfL Wolfsburg) und Ulisses Garcia (von Werder Bremen) verstärkt.

Der Club mit Aufstiegschancen

Den kommenden Gegner Regensburg sieht FCN-Trainer Köllner als eine echte Herausforderung. "Die werden uns alles abverlangen", sagte Köllner auf der Pressekonferenz. Beim Thema Aufstieg vermied der FCN-Coach eine echte Kampfansage. Er habe Verständnis, wenn die Fans träumen, man müsse die Situation aber "realistisch sehen", so Köllner.

Regensburg steht aktuell in der Liga auf Rang acht. Nürnberg startet als Tabellen-Dritter in die Zeit nach der Winterpause. Die Bilanz spricht dabei klar für den Club: Die Nürnberger haben nur eines der bisher 14 Aufeinandertreffen mit Regensburg verloren.

Greuther Fürth auf "gutem Weg zum Klassenerhalt"

Trainer der SpVgg Greuther Fürth: Damir Burić

Die SpVgg Greuther Fürth blickt den kommenden Herausforderungen voller Zuversicht entgegen. "Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager. Die Mannschaft zeigt, was wir erwartet haben. Die Mannschaft ist noch enger zusammengerückt", sagte Trainer Damir Burić vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch gegen Arminia Bielefeld. "Wir sind auf einem guten Weg zum Klassenerhalt." Fürth liegt auf Platz 17.

Wie gut dieser Weg tatsächlich ist, wird sich im Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld zeigen. Die Arminia sei eine sehr gut organisierte Mannschaft mit starken Standards, lobte Burić die Gegener. Der Fast-Abstieg in der vergangenen Saison habe die Bielefelder zusammengeschweißt. Beim Auswärtsspiel sind die Einsätze der Fürther Ádám Pintér, Sercan Sararer und Richard Magyar sehr fraglich. Den erst vor kurzem vom FC Schalke 04 verpflichteten Juniorennationalspieler Fabian Reese bezeichnete Burić als vielseitige Offensivkraft.