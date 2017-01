Vertragsverlängerung Club bindet Abwehrchef Margreitter

Der 1. FC Nürnberg hat Georg Margreitter über die Saison hinaus an sich gebunden. Der Abwehrchef verlängerte seinen im Juni auslaufenden Vertrag beim fränkischen Fußball-Zweitligisten.

Die Laufzeit des Vertrags für den Österreicher verrieten die Nürnberger nicht. Aber die Verantworlichen untermauerten die zentrale Rolle Margreitters als "Stütze innerhalb des Teams".

"Wir sehen ihn als eine zentrale Figur für die Zukunft und freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen." Nürnbergs Sport-Vorstand Andreas Bornemann

Der Abwehrspieler wird damit ab Sommer in seine dritte Saison am Sportpark Valznerweiher gehen. Der Österreicher war im Sommer 2015 aus England zum 1. FC Nürnberg gewechselt und hatte sich dort gleich zur Stammkraft entwickelt. In eineinhalb Jahren bestritt der 28-jährige Innenverteidiger 34 Pflichtspiele für den Club.