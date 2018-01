Landesamt für Statistik Bayerns Bevölkerung wächst weiter

Immer mehr Menschen leben in Bayern. Das geht aus den Zahlen für 2016 vom Landesamt für Statistik in Fürth hervor.

Demnach lebten in Bayern am 31. Dezember 2016 mehr als 12,9 Millionen Einwohner. Gegenüber dem 31. Dezember des Vorjahres nahm die Bevölkerung damit um rund 87.000 Personen zu. Das Bevölkerungsplus sei maßgeblich auf den Zuzug ausländischer Mitbürger zurückzuführen.

Aber: mehr Sterbefälle als Geburten

Dabei nahm die deutsche Bevölkerung um gut 11.000 Personen ab, während die ausländische Bevölkerung um gut 98.000 Personen anwuchs. Im Jahr zuvor war das Bevölkerungsplus, vor allem aufgrund der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden, noch fast doppelt so hoch (knapp 152.000 Personen). Bei den sogenannten natürlichen Bevölkerungsbewegungen – also den Geburten und Sterbefällen – verzeichnen die Statistiker im Jahr 2016 noch immer mehr Sterbefälle gegenüber der Zahl der Geburten. Es verstarben in Bayern knapp 4.000 Menschen mehr als geboren wurden.

Oberbayern verzeichnet höchsten Zuwachs

Auf Regierungsbezirksebene ermittelten die Statistiker in Fürth folgende Bevölkerungszuwächse gegenüber dem 31. Dezember 2015: in Oberbayern (+1,0 Prozent), Mittelfranken (+0,7 Prozent) und Schwaben (+0,6 Prozent). Aber auch in Niederbayern (+0,6 Prozent), in der Oberpfalz (+0,6 Prozent), Oberfranken (+0,3 Prozent) und in Unterfranken (+0,2 Prozent) nahm die Bevölkerung im Laufe des Jahres 2016 zu.