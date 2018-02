Große Koalition Mit Spahn und Klöckner: Merkels CDU-Minister-Liste steht

Die Liste der CDU-Minister für eine mögliche GroKo steht. Peter Altmaier soll Wirtschaftsminister werden. Damit würde er auf Brigitte Zypries (SPD) folgen. Auch das Landwirtschaftsministerium bekommt eine neue Führung: Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner übernimmt das Ressort vom bisherigen CSU-Minister Christian Schmidt. Auch das Kanzleramtsministerium soll mit Helge Braun in Zukunft ein Neuer leiten. Er war bisher in der Regierungszentrale in Berlin für die Bund-Länder-Beziehungen zuständig und gilt als Vertrauter Merkels.

"Mit diesem Team kann man jetzt auch die Aufgaben der Zukunft angehen." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Spahn kommt, von der Leyen bleibt

Neue Bildungsministerin soll CDU-Abgeordnete Anja Karliczek werden. Sie gehört dem Bundestag seit der Wahl 2013 an. Wie schon am Samstagabend bekannt wurde, soll Jens Spahn das Gesundheitsressort leiten. Damit holt Merkel auch einen ihrer schärfsten parteiinternen Kritiker mit in das mögliche Kabinett. Der bisherige Gesundheitsminister Hermann Gröhe wird dem Kabinett nicht mehr angehören. Merkel sprach von einer "schmerzhaften Entscheidung". Ursula von der Leyen soll ihren Posten als Verteidigungministerin behalten.

Voraussetzung ist, dass die SPD bei ihrem Mitgliederentscheid der großen Koalition zustimmt und auch die CDU beim Parteitag am Montag grünes Licht für den Koalitionsvertrag gibt.