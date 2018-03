Kobra-Schnaps in Schülerhänden Mit Schmuggelwaren lernen

Armreifen aus Elfenbein, ausgestopfte Pumas oder Krokodil-Pastete – was der Zoll am Münchner Flughafen so alles beschlagnahmt, ist oft erschreckend und obskur. Damit die Schmugglerwaren nicht auf ewig in der Asservatenkammer verstauben, leihen die Zollbeamten einige Stücke an Schulen und Museen. Der BR hat sich angesehen, wie daraus Anschauungsmaterial im Unterricht wird.

Von: Johannes Reichart