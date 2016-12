Neujahrsansprache Seehofer betont die Sicherheit

In seiner Neujahrsansprache lässt Ministerpräsident Seehofer das Jahr 2016 Revue passieren - ein, wie er sagt, "schweres Jahr" mit Terroranschlägen, Kriegen und einer neuen Bedrohungslage auch in Deutschland.

In Zeiten des Terrors rückt Ministerpräsident Horst Seehofer die Sicherheit der bayerischen Bevölkerung in den Mittelpunkt seiner Neujahrsansprache. Er kündigt an, islamistische Terroristen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, die zur Verfügung stehen, zu bekämpfen. Für den Ministerpräsidenten steht auch fest: Der Staat muss die Kontrolle darüber haben, wer sich im Land aufhält:

"Nur dann gilt, dass in unserem Land nicht das Recht des Stärkeren über die Schwächeren siegt, sondern die Stärke des Rechts für die Schwachen da ist." Ministerpräsident Horst Seehofer

Seehofer bedankt sich bei allen Helfern und Ehrenamtlichen. Die Menschen in Bayern seien da, wenn Hilfe gebraucht werde - ob bei der Flutkatastrophe in Niederbayern, beim Zugunglück in Bad Aibling oder bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

"In Bayern gilt: Unsere Kraft zur Selbstbehauptung ist stärker als unsere Angst. Wir beweisen beides: Besonnenheit, aber auch Entschlossenheit." Ministerpräsident Horst Seehofer

Auf diese Verantwortung der Bürger stützen sich nach Ansicht Seehofers unsere Demokratie und Freiheit.