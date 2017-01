Milchbauern Automaten statt Kühe

Die Milchpreise steigen zwar wieder etwas, dennoch mussten 2016 in Bayern 1.600 Milchbauern ihren Kuhstall zusperren. Einige haben in dieser schwierigen Lage einen Ausweg gefunden - wie die Hartmanns aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Im Frühjahr 2016 haben es die Hartmanns satt: Auf ihrem Hof in Bergenstetten in schwäbischen Landkreis Neu-Ulm stehen 70 Kühe. Die liefern am Tag 1.200 Liter Milch. Aber was die Hartmanns dafür noch von der Molkerei bekommen, liegt weit unter den Erzeugerkosten. Die Familie beschließt frustriert, ihre Kühe und die Melkanlage zu verkaufen.

"Es ist ein Angebot gekommen und der hat den ganzen Hof pachten wollen. Das haben wir natürlich nicht gewollt, weil wir ja nach wie vor mit Leib und Seele Bauern sind. Und dann haben wir gewusst: Ok, unsere Sachen sind nichts wert. Die Technik ist nichts wert. Die Kühe sind nichts wert. Was machen wir jetzt?" Christian Hartmann, Landwirt

Verkehrsgünstige Lage wichtig

Die Hartmanns überlegen, ob Direktvermarktung ein Ausweg wäre: Bei vielen Bauern steht inzwischen ein Milchautomat für Selbstabholer auf dem Hof. Doch damit sich diese Investition lohnt, müssen nach Berechnungen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 40 bis 50 Liter am Tag verkauft werden. Um solche Mengen oder mehr zu erreichen, muss ein Betrieb sehr verkehrsgünstig liegen.

Die Lage des Hartmannhofs ist nicht so ganz absatzfördernd. Also muss die Milch dahin, wo es viele Käufer gibt: an stark frequentierte Plätze in größere Ortschaften. Die Hartmanns setzen auf volles Risiko: Sie bauen einen Raum zum Pasteurisieren und Abfüllen der Milch und kaufen bei der Weilheimer Firma Milch Concept gleich drei Milchautomaten à 600 Liter - alles zusammen eine Investition von über 300.000 Euro. Die Hartmanns gehören bundesweit zu den ersten Landwirten, die einen Schritt in dieser Größenordnung wagen.

Kunden schätzen Qualität

Im November stellen sie die Automaten vor drei Supermärkte: in Illertissen, Dietenheim und Vöhringen - drei Städte, die zusammen knapp 37.000 Einwohner zählen. Aber ob diese potenzielle Kundschaft die Geräte wirklich annimmt, ist völlig offen. Erfahrungswerte gibt es kaum. Und warum sollte man draußen auf dem Parkplatz den Liter Milch für einen Euro aus dem Automaten zapfen, wenn man das gleiche Produkt im Markt mit einem Griff ins Kühlregal bekommt?

"Ja weil sie besser ist - gar kein Vergleich mit der normalen Marktmilch, die ist ja wie Wasser im Gegensatz zu der Milch. Also da ist noch ein Rahm drauf - wie früher bei den Bauern in der Landwirtschaft." Kunde

"Warum kaufen Sie jetzt ihre Milch hier und nicht drin im Markt? Weil die besser ist. Tatsächlich? Schmeckt man da einen Unterschied? Ja freilich schmeckt man da einen Unterschied, das schmeckt nach Kuh." Gespräch mit Kunden

Nach den ersten zwei Monaten sind die Hartmanns mit dem Kundenecho schon sehr zufrieden. Am besten läuft der Automat in Vöhringen.

"In Vöhringen sind die Verkaufszahlen immer über 150 Liter am Tag. Und das kann auch sein, dass das mal an einem Samstag auf knapp 300 geht." Christian Hartmann, Landwirt

Keine Konkurrenz für Supermärkte

Aber was sagt eigentlich der Betreiber des Supermarkts dazu, dass nun draußen vor der Tür ein Milchautomat steht? Sieht er die Hartmanns nicht als Konkurrenz?

"Wir dachten das auch, uns würde der Umsatz wegfliegen und nach draußen verlagern, das ist nicht so. Wir haben die Zahlen ja ganz genau. Es trifft uns fast gar nicht. Es kommen total andere Käuferschichten zudem. Und es ist ein richtiger Kundenmagnet. Also die Kundenzahl erhöht sich durch das Ganze." Martin Weimper, Rewe-Markt, Vöhringen

Der Stellplatz für den Automaten ist trotzdem nicht ganz umsonst. Die Hartmanns zahlen die Stromkosten und ca. drei Cent pro verkauftem Liter Milch an den Markt.

Deutschlandweites Interesse

Der Milchvertrieb über den Automaten ist kein leicht verdientes Geld. Christian Hartmann hat seinen Bruder Stefan als Arbeitskraft eingestellt - denn alle zwei Tage pasteurisieren, Automaten befüllen, die Tanks reinigen würde er alleine neben der Hofarbeit gar nicht schaffen. Und nicht zu vergessen: die Kundenbetreuung.

"Es gibt viele E-Mails zu beantworten. Die Leute wollen mit einem schwätzen: Was ist das für eine Milch? Wo kommt sie her? Wie wird sie produziert? Was wird gefüttert? Das wollen die Leute alles wissen und dann muss man denen den Automat noch nahebringen, weil sie einfach grundsätzlich Angst vorm Automat haben." Christian Hartmann, Landwirt

Mit ihrem Vertriebsmodell erregen die Hartmanns deutschlandweit Interesse. In den letzten zwei Monaten mussten sie wöchentlich zwei bis drei Landwirten ihre Automaten vorführen. Markus Fograscher, der die Automaten vertreibt, betont aber, dass diese Vermarktung nicht für jeden Bauern geeignet sei.

"Der Landwirt muss auf die Leute zugehen können. Das heißt, Sie müssen von Zeit zu Zeit am Automaten präsent sein und mit den Leuten sprechen, denn die Leute kaufen an diesen Automaten die Milch nicht, weil es ihnen an Milch mangelt, sondern, weil sie den direkten Kontakt zum Landwirt haben - weil sie wissen: Wo kommt's her, an wen kann ich mich wenden? Und sie haben einfach dieses Regionalitätsgefühl und diese klare Herkunft. Aber die entsteht nur dadurch, dass der Landwirt selbst ab und zu vor dem Automaten steht und mit seinen Kunden spricht. Und das muss man eben mögen." Markus Fograscher, Milch Concept GmbH, Weilheim

Die Hartmanns mögen es offensichtlich und hoffen, dass sie auf Dauer mindestens die Hälfte ihrer Milch über die Automaten vermarkten - und dass nicht irgendwann die Molkereien als Konkurrenz in das Automatengeschäft einsteigen.