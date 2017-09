Epizentrum vor der Küste Tote bei Erdbeben in Mexiko

Die Angaben zur Stärke des Erdbebens schwanken zwischen 8,0 und 8,4. Das Epizentrum lag im Meer vor der Küste des südlichen Bundesstaates Chiapas in 33 Kilometern Tiefe. Eine Tsunamiwarnung wurde auch für acht Länder an der mittelamerikanische Pazifikküste ausgegeben, das zuständige Warnzentrum meldete bereits bis zu 70 Zentimeter hohe Wellen.

Zerstörte Gebäude

Der Gouverneur von Chiapas teilte mit, drei Menschen seien in seinem Bundesstaat ums Leben gekommen. Zwei weitere seien im benachbarten Staat Tabasco gestorben. In Chiapas sind offenbar auch Häuser zerstört worden. Das Beben war auch noch in den Bundesstaaten Puebla, Veracruz und Guerrero sowie in Mexiko-Stadt zu spüren: In der Hauptstadt wackelten Gebäude, in einigen Bezirken fiel der Strom aus. Als um kurz vor Mitternacht in Mexiko-Stadt die Sirenen des Erdbeben-Alarms ertönten, reagierten die Menschen trotzdem überwiegend ruhig. Viele verließen ihre Häuser.

Der mexikanische Innenminister rief das Nationale Notfallkomitee zusammen, um die weiteren Schritte zu koordinieren. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde handelte es sich um das stärkste Beben seit 1985. Damals kam es zu einer Katastrophe - Häuser stürzten ein, es gab zehntausende Todesopfer.