Täter auf der Flucht Messerattacke am Rosenheimer Platz in München

Am Rosenheimer Platz in München hat ein Mann auf vier Menschen mit einem Messer eingestochen. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach einem etwa 40-Jährigen mit schwarzem Fahrrad.

In der Gegend rund um den Rosenheimer Platz und der Rosenheimer Straße hat gegen 8.30 Uhr ein unbekannter Mann an fünf Tatorten auf mehrere Menschen eingestochen. Der Täter attackierte die Passanten unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße.

Laut Polizei gibt es mindestens fünf Verletzte. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei ist vor Ort. Die Polizei fahndet unter Hochdruck nach dem Unbekannten. Auf Twitter bat sie die Anwohner, in ihren Häusern zu bleiben.

#Rosenheimerplatz: Täterbeschreibung der Polizei

Inzwischen gab die Polizei eine Täterbeschreibung heraus: Sie fahndet nach einem "etwa 40 Jahre alten Mann, 175 cm groß. Er hat eine korpulente Figur, kurze mittelblonde Haare und ist unrasiert. Unterwegs ist er mit schwarzem Rad, grauer Hose, grüner Trainingsjacke und einem Rucksack mit Isomatte. Bei Antreffen: 110 wählen und sich nicht selbst in Gefahr bringen!"

Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen Einzeltäter. In der ganzen Stadt waren die Sirenen der Polizeiautos zu hören, die zu dem Einsatz im Stadtteil Haidhausen zusammengezogen wurden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Bei vielen Münchnern wurden Erinnerungen an den Amoklauf im Juli 2016 wach.