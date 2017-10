Resümee der Münchner Polizei Glimpflicher Ausgang des Messerstecher-Dramas am Rosenheimer Platz

Der 33-Jährige, der für die Messerattacken im Münchner Osten rund um den Rosenheimer Platz verantwortlich sein soll, ist nach Experteneinschätzung psychisch krank. Bei der Vernehmung habe der Mann keine schlüssigen Angaben machen können, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer. Der mutmaßliche Täter gab an, dass er sich von einer Familie verfolgt und bedroht gefühlt habe. Dabei verstrickte er sich aber in Widersprüche und konnte auch keine Details nennen.

Was der Mann auch aussagte: die Geräusche eines Polizeihubschraubers hätten ihn von weiteren Angriffen abgehalten. Hinweise auf ein terroristisches oder religiöses Tatmotiv gibt es nicht. Am Sonntagnachmittag entschied das zuständige Gericht, den Mann in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.

Der Täter: polizeibekannt und verwirrt

Nach eigenen Angaben lebte der Mann, der aus Norddeutschland kommt, seit drei Monaten in München. Er hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz, sondern an der Isar im Freien übernachtet. Er sei schon vor den Messerattacken straffällig geworden - wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikten. Der 33-Jährige selbst behauptet, Chemie studiert zu haben.

Eine Wahnsinnstat - aber keine Panik unter den Münchnern

Der Samstagmorgen in München: Nach den ersten Anrufen, die darauf hindeuten, dass ein Mann an acht verschiedenen Orten im Münchner Osten Passanten wahllos mit einem Messer attackiert, ruft die Polizei die Anwohner über den Kurznachrichtendienst Twitter auf, in ihren Häusern zu bleiben und die Umgebung zu meiden. Anders als beim Amoklauf am OEZ kommt es diesmal weder auf der Straße noch in den sozialen Netzwerken zu Überreaktionen.

Die Fahndung der Polizei wird dadurch erleichtert, dass Augenzeugen eine gute Täterbeschreibung geben können. Ihr folgend sucht die Polizei am Samstagmorgen einen Mann um die 40 mit schwarzer Hose, grüner Trainingsjacke, einem Rucksack mit Isomatte und schwarzem Fahrrad. Rund drei Stunden später klicken in der Nähe der Ottobrunner Straße die Handschellen.

"Was für uns auch von ganz großer Bedeutung war, das war die besonnene und überlegte Reaktion der Münchnerinnen und Münchner. Es war keine Panikreaktion. Es gab zwar ein erhöhtes Notrufaufkommen, aber auch das hielt sich in Grenzen." Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä

Wohl keine körperlichen Folgeschäden bei den Opfern

Polizisten bewachen den Tatort

Die Besonnenheit könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass es keinen Toten gegeben hat, auch keine Schwerverletzten. Alle Opfer - sechs Männer, ein zwölfjähriger Junge und eine Frau - kommen mit leichten Verletzungen davon. Die Männer wurden wegen Schnittverletzungen ambulant behandelt, die Frau nach einem Faustschlag. Auch das Kind hatte der Täter geschlagen.

Der Tathergang wird rekonstruiert

Derzeit versuchen die Polizisten, den Tathergang im Detail nachzuverfolgen. Das werde noch einige Zeit dauern, sagte Wimmer, da noch unklar sei, wo sich der Tatverdächtige zwischen den Angriffen mit seinem Fahrrad aufgehalten habe. Laut der Mordkommission konzentrierte sich der Radius aber auf den Münchner Stadtteil Au.