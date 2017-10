Vier Verletzte in München Messerangriff: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Mittag gab Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins weitere Informationen bekannt: Demnach wurde der Tatverdächtige gegen 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße festgenommen. Der Mann flüchtete, als er die Polizei sah, konnte aber kurz darauf gefasst werden. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, ähnelt der Festgenommene stark der Beschreibung, die Zeugen vom Täter gemacht haben. Ob er wirklich der Täter ist, steht derzeit aber noch nicht fest. Deswegen ermittle man weiter und rufe die Bevölkerung auf, Verdächtige zu melden. Auch zu einem möglichen Motiv könne man derzeit noch gar nichts sagen, so da Gloria Martins.

Wahllose Angriffe im Münchner Osten

Am Morgen hatte ein unbekannter Mann an insgesamt sechs Orten in Au-Haidhausen wahllos Passanten - fünf Männer, eine Frau - mit einem Messer angegriffen. Die erste Attacke erfolgte laut Polizei am Paulanerplatz, die letzte in der Lilienstraße. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Sie erlitten den Angaben zufolge oberflächliche Stichverletzungen, eine Person wurde von dem Täter geschlagen. Alle vier sollen bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden sein.

Der Täter ist laut Zeugenaussagen korpulent und hat blonde Haare. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, bei sich hatte er einen Rucksack und eine Isomatte.

Innenminister Herrmann: "handfeste Gewalt"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der derzeit zu den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition in Berlin ist, sagte zu den Angriffen: Der Messer-Angreifer habe aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt gehandelt.