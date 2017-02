Mehr als nur Meinungsaustausch Merkels schwieriger Besuch in der Türkei

"Merkel muss sich mit der Opposition treffen", fordert Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth. Die Grünen-Politikerin sagte im Thema des Tages auf B5 aktuell, der Zeitpunkt der Türkei-Reise sei sensibel. Die Kanzlerin müsse aufpassen, nicht zum Wahlkampfinstrument von Präsident Erdogan für sein umstrittenes Verfassungsreferendum zu werden.



Das Referendum besiegelt laut Roth das Ende der parlamentarischen Demokratie und der Gewaltenteilung in der Türkei. Deshalb müsse Merkel zeigen, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeute. "Sie muss die Opposition treffen", betonte Roth. "Sie muss die sozialdemokratische CHP treffen, sie muss versuchen, Kontakt aufzunehmen und auch Gesicht zu zeigen für die kurdisch geprägte HDP, wissend, dass die gesamte Führungsspitze, viele Abgeordnete und hunderte von Bürgermeistern dieser Partei im Gefängnis sind oder abgesetzt worden sind." Das erwarte auch die Opposition in der Türkei von der Bundeskanzlerin.



