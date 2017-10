Deutschlandtag der Jungen Union Merkel kündigt Gespräche mit FDP und Grünen an

Bislang hatte sich die Bundeskanzlerin eher bedeckt gehalten, was Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition angeht. Beim Deutschlandtag der Jungen Union kündigte sie jetzt erstmals offiziell Gespräche mit FDP und Grünen an.

Es war bestimmt kein leichter Gang für Angela Merkel: Die Mitglieder der Jungen Union ließen sie beim Deutschlandtag in Dresden durchaus spüren, dass sie das Wahldebakel auch ihr anlasten. Die bayerischen Delegierten blieben demonstrativ sitzen, als Merkel in den Saal ging, und hielten blau-weiße Schilder hoch mit Aufschriften wie "Wir haben verstanden, Sie auch?".

Noch schlimmer erging es CDU-Generalsekretär Peter Tauber: Er wurde bei der Begrüßung von der Parteijugend ausgebuht.

Merkel: "schwierige Verhandlungen" mit FDP und Grünen

Die Kanzlerin ließ den verhaltenen Empfang nicht unkommentiert. Sie sagte zu, dass das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl umfassend aufgearbeitet werde. Allerdings wehrte sie sich auch gegen allzu heftige Kritik.

"Ich rate uns nun allen dazu, gemeinsam demütig zu sein." Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden

Demütig zu sein, das heißt für Merkel auch, sich auf eine Koalition mit FDP und Grünen zu verständigen. Jetzt gehe es darum, eine verlässliche Regierung zu bilden.

"Ich möchte, dass sie zustande kommt." Merkel mit Blick auf die Jamaika-Koalition

Dabei musste sie eingestehen, dass die Verhandlungen schwierig würden. Was den möglichen Koalitionsvertrag angeht, sagte Merkel, ein Sonderparteitag werde über eine mögliche Jamaika-Vereinbarung entscheiden.

"Gemeinsam den Wählerauftrag umsetzen"

Auch auf die Flüchtlingspolitik und die umstrittene Obergrenze ging Merkel ein: Mit Blick auf das morgige Spitzentreffen zwischen CDU und CSU in Berlin sagte sie, die Schwesterparteien hätten im Wahlkampf geschafft, mit diesem Dissens zu leben,

"aber jetzt steht eine neue Aufgabe an: gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen." Merkel beim Deutschlandtag in Dresden

Auch in der CSU stehen die Zeichen in Sachen Obergrenze momentan auf Kompromiss. Führende Christsoziale deuteten in den vergangenen Tagen an, dass sie am Begriff "Obergrenze" nicht unbedingt festhalten wollen.