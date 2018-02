Kommt die Verjüngung? Merkel benennt Kabinetts-Kandidaten der CDU - Jens Spahn soll Gesundheitsressort leiten

Mit der Nominierung einer neuen Generalsekretärin ist der CDU-Chefin ein Coup gelungen. Doch wird Angela Merkel bei der Auswahl ihrer Kandidaten für die Ministerämter auch ein kluges Händchen beweisen? Am Nachmittag will sie die Namen bekannt geben. Einer davon: Jens Spahn.

Für Überraschungen ist sie noch gut. Das hat Angela Merkel Anfang der Woche eindrücklich unter Beweis gestellt. Kaum einer hatte mit der Personalie gerechnet, die die CDU-Chefin am Montag in der CDU-Parteizentrale verkündete. Annegret Kramp-Karrenbauer, die saarländische CDU-Ministerpräsidentin, soll als Generalsekretärin nach Berlin wechseln. Ein kluger Schachzug sagen viele Beobachter. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als loyal und durchsetzungsstark.

Merkel weiter unter Druck

Aber das Grummeln in der CDU ist nach wie vor groß. Nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl und nach der mit der SPD ausgehandelten Ressortverteilung - vor allem der Verlust des Finanzministeriums schmerzt viele in der CDU - muss Angela Merkel die parteiinternen Kritiker besänftigen. Und vor allem ein Name taucht immer wieder auf, wenn es um die Verjüngung und Neuaufstellung der Partei geht: Jens Spahn.

Neuaufstellung mit oder ohne Spahn?

Der Finanzstaatssekretär gilt in konservativen Kreisen der CDU als Hoffnungsträger. Und auch jüngere CDU-Politiker erwarten eine Beförderung ihres Wortführers. Seinen Job als Staatssekretär ist Jens Spahn wohl bald los, wenn die SPD in das Finanzministerium einzieht. Der 37-jährige CDU-Politiker, auch Mitglied des Präsidiums, hätte also Zeit, einen Kabinettsposten zu übernehmen. Mit Kritik an Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik hat Jens Spahn allerdings nie zurückgehalten.

Merkel holt konservativen Kritiker ins Kabinett

Für die CDU-Chefin stellt sich also die Frage, ob sie einen ihrer stärksten parteiinternen Kritiker ins Kabinett holt und ihm damit womöglich den Weg für noch höhere Aufgaben ebnet. Die Ambitionen des CDU-Politikers gänzlich zu ignorieren, dürfte Angela Merkel schwerfallen, wenn sie nicht einen erneuten Proteststurm vor allem von Seiten der Jungen Union riskieren will. Und die Entscheidung für Jens Spahn ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits gefallen. Auch die "Bild am Sonntag" berichtet, dass die CDU-Chefin Jens Spahn zum Gesundheitsminister machen will. Erfahrung in dem Themenbereich hat er. Der CDU-Politiker war von 2009 bis 2015 gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.

Gleich viele Männer und Frauen

Sechs Ministerien kann Angela Merkel an Parteikollegen verteilen, sofern die große Koalition mit der SPD zustande kommt. Bisher hat die CDU-Chefin so viel durchklingen lassen: Im künftigen Kabinett sollen auch jüngere CDU-Politiker zum Zug kommen. Und das Kabinett soll paritätisch mit Frauen und Männern besetzt werden. Als gesetzte Kandidaten für eine neue Regierung gelten Kanzleramtschef Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Peter Altmaier könnte allerdings ins Wirtschaftsministerium wechseln. Dass Ursula von der Leysen gerne weiter Verteidigungsministerin bleiben möchte, ist bekannt. Sie gilt derzeit als so gut wie gesetzt für das Ressort, das sie seit 2013 innehat.

CSU verliert das Ressort Landwirtschaft

Durch den Wechsel des Ressorts Landwirtschaft in die Hände der CDU ist klar, dass der bisherige Amtsinhaber von der CSU, Christian Schmidt, seinen Posten verlieren wird. Nachfolgen könnte ihm die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner. Sie hat den Bereich Landwirtschaft in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD für die CDU ausgehandelt und sie ist schon länger als Chefin für das Agrarressort im Gespräch.

Bildungsressort und Kanzleramtsminister noch offen

Es bleiben also noch das Ressort Bildung und der Posten des Kanzleramtsministers. Helge Braun, bislang Staatsminister im Kanzleramt, könnte Peter Altmaier als Chef des Kanzleramts nachfolgen. Unklar ist noch, an wen das Ressort Bildung und Forschung geht. Die bisherige Amtsinhaberin Johanna Wanka scheidet auf eigenen Wunsch hin aus, der Posten wird also frei.

Seehofer kritisiert Merkel

Horst Seehofer kritisiert das Vorgehen der CDU-Chefin, bereits am Sonntag die Ministerkandidaten ihrer Partei zu benennen. „Posten soll man erst verteilen, wenn eine Regierung auch steht“, sagte der CSU-Chef der „Augsburger Allgemeinen“. Das sei eine Stilfrage. Horst Seehofer will erst CSU-Minister für eine neue Bundesregierung benennen, wenn die SPD für eine große Koalition gestimmt hat. Eine Personalie hat der CSU-Parteichef aber doch nicht unter Verschluss gehalten: Für den Fall einer erneuten GroKo will er als Innenminister nach Berlin wechseln. Das Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden.

CDU entscheidet über Koalitionsvertrag

Doch bevor die SPD das Ergebnis des Mitgliederentscheids Anfang März bekannt gibt, ist erst einmal die CDU an der Reihe. Dass die Delegierten auf dem morgigen CDU-Sonderparteitag den Koalitionsvertrag mit der SPD absegnen, gilt zwar als sicher. Wie hoch die Zustimmung und wie gut die Stimmung auf dem Parteitag sein werden, dürfte aber auch von Angela Merkels Kabinetts-Kandidaten abhängen.

Und davon, ob die CDU-Chefin noch einen weiteren Coup nachzulegen vermag nach Annegret Kramp-Karrenbauers Nominierung als Generalsekretärin. Wohl auch deshalb will Angela Merkel – anders als Horst Seehofer – schon heute ihre Kandidaten bekannt geben. Die Personalentscheidung für Jens Spahn könnte ein Zeichen der CDU-Chefin in Richtung ihrer Widersacher sein, dass sie ihnen entgegenkommen möchte.