Ausstieg aus der DTM Mercedes-Benz verkündet seinen Abschied für die Saison 2018

Mercedes kehrt der DTM in anderthalb Jahren den Rücken. Der mit zehn Titeln bisher erfolgreichste Autobauer im Deutschen Tourenwagen-Masters wird danach in die Formel E wechseln, eine Rennserie für Elektroautos.

"Mit dieser neuen Aufstellung wird Mercedes-Benz in Serien an beiden Enden des Motorsportspektrums antreten. Auf der einen Seite die Formel 1, die als Königsklasse des Motorsports für Hightech-Motorsport und Wettbewerb auf höchstem Niveau steht, auf der anderen Seite die Formel E, die den Wandel der Automobilindustrie verkörpert", heißt es in einer Mitteilung von Mercedes.

Nur noch BMW und Audi dabei

Damit verbleiben in der DTM vorerst nur noch zwei Hersteller, BMW und Audi. Beide haben aber auch schon angekündigt, Teams in der Formel E starten zu lassen.

Mercedes in der Gesamtwertung vorn

Mercedes hat in bislang 26 Saisons in der Tourenwagen-Serie zehnmal die Fahrer- und 13 Mal die Teamwertung gewonnen und ist damit der erfolgreichste Hersteller in der DTM. In der DTM-Gesamtwertung liegt Mercedes mit 341 Punkten nach zehn von 18 Rennen auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Audi (421). Dritter ist BMW (308). Bester Mercedes-Pilot ist der Österreicher Lucas Auer auf Rang drei hinter den Audis von Mattias Ekström (Schweden) und René Rast (Minden). Auch BMW (ab 2018/19) und Audi (ab 2017/18) steigen in die Formel E ein, sind aber nicht in der Formel 1 tätig.

Trägerverein bedauert Ausstieg

Der Trägerverein der DTM "bedauert den Schritt von Mercedes. Wir müssen die Entscheidung sportlich fair respektieren", teilte die ITR (Internationale Tourenwagen Rennen) auf Anfrage mit.