Personenzug rammt Lastwagen Mehrere Verletzte bei Bahnunfall in Schongau

Der Unfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Friedrich-Haindl-Straße in Schongau. Wie die Polizei berichtet, hatte der 60-jährige Fahrer eines Sattelzugs das Rotlicht an dem Übergang missachtet. Er prallte mit dem Führerhaus gegen den Triebwagen, der kurz zuvor den Bahnhof Schongau in Richtung Weilheim verlassen hatte.

Lkw-Fahrer schwer verletzt

Durch den Aufprall wurde der Sattelzug von der Fahrbahn geschleudert und kam nach mehreren Metern neben den Gleisen zum Stehen. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Im Zug waren 44 Insassen - fünf Fahrgäste sowie der Lokführer erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiinspektion Schongau und Weilheim auch fünf Feuerwehren sowie das Technische Hilfswerk mit insgesamt 120 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 37 Einsatzkräften.

Bereits der zweite Unfall an dieser Stelle

Erst im September vergangenen Jahres war es zu einem ähnlichen Unfall an diesem unbeschrankten Bahnübergang gekommen. Auch damals missachtete ein Lkw-Fahrer das Rotlicht am Bahnübergang, der Anhänger seines Lastwagens kollidierte daraufhin mit einem Regionalzug. 18 Personen wurden verletzt. Der Unfall löste eine Großeinsatz mit über 170 Einsatzkräften aus.