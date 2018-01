Gesetzesänderung in Bayern Mehr Menschen haben Anspruch auf Sozialwohnungen

34.500 Euro beträgt die Höchstgrenze beim Nettojahreseinkommen für einen Zweipersonenhaushalt, 22.600 bei Singles. Die Staatsregierung hat die Einkommens-Höchstgrenzen für den Anspruch auf Sozialwohnungen damit deutlich angehoben. Für die CSU Fraktion machte Alexander Flierl klar, dass es der Staatsregierung darum gegangen sei, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, geförderte Wohnungen zu bekommen. SPD und Grüne wiesen allerdings daraufhin, dass damit das Hauptproblem, der fehlende bezahlbare Wohnraum, nicht gelöst werde.

Auch in kleineren Städten lange Wartlisten für Sozialwohnungen

Dass günstige Wohnungen fehlen, das ist nicht mehr nur ein Problem in großen Städten in Bayern. Auch in kleinen und mittelgroßen Städten fehlen mittlerweile bezahlbare Wohnungen. Das teilte der Verband bayerischer Wohnungsunternehmer (VdW) aus Anfrage des BR mit. In Straubing gebe es beispielsweise 700 Anträge auf Sozialwohnungen, in Königsbrunn (Lkr. Augsburg) 400 Haushalte, in Fürth 894 und in Dachau 420 Haushalte, die auf eine Sozialwohnung warten.

Nachfrage in Großstädten ungebrochen

In den großen Städten Bayerns ist die Nachfrage nach Sozialwohnungen ungebrochen. Wie der Verband bayerischer Wohnungsunternehmer (VdW) mitteilte, standen im Jahr 2016 24.000 Anträgen 3.200 freie Sozialwohnungen gegenüber. In Nürnberg waren Ende des Jahres 2016 8.288 Haushalte auf der Warteliste für Sozialwohnungen, in Augsburg 2.100, in Ingolstadt 1.500 und in Neu-Ulm 1.300. Volkmar Halbleib von der SPD sagte, die vom designierten Ministerpräsidenten Markus Söder angekündigte Offensive für mehr Wohnungen reiche nicht aus.

"Weil wir davon ausgehen, dass wir 20.000 bezahlbare Wohnungen im Jahr an Zuwachs brauchen. Da ist es ein Placebo, wenn ich bis 2020 von 4.000 Wohnungen in einem staatlichen Projekt spreche." Volkmar Halbleib, SPD

Der VdW weist darauf hin, dass im Jahr 2016 bei 7.564 Wohnungen in Bayern die Sozialbindung ausgelaufen sei.