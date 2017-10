Bundesverfassungsgericht Numerus Clausus für Medizin vor Gericht

Der Numerus Clausus für das Medizinstudium verletzt das Recht auf freie Berufswahl und verstößt deshalb gegen das Grundgesetz. Diese Auffassung vertreten Richter in Gelsenkirchen. Heute befassen sich die Verfassungsrichter in Karlsruhe damit.

Maximilian Hubert aus Nürnberg hat vor zwei Jahren das Abitur gemacht und mit 1,7 einen guten Notendurchschnitt. Doch für ein Medizinstudium reicht es nicht. Seine Wartezeit beträgt deshalb 14 Semester. Aber Maximilian lässt sich nicht entmutigen und macht zurzeit eine Ausbildung im OP zum Anästhesietechnischen Assistenten – in der Hoffnung, dass ihm die Ausbildung einige Pluspunkte für einen Medizinstudienplatz verschaffen wird. Wenn das Bundesverfassungsgericht den Numerus Clausus (NC) ganz abschaffen würde, könnten sich seine Chancen nochmals verbessern.

Fünf Bewerber je Medizinstudienplatz

Auf die rund 9.000 Medizin-Studienplätze in Deutschland bewerben sich aktuell über 40.000 junge Menschen. 20 Prozent der Plätze werden über den NC vergeben, weitere 20 Prozent über Wartezeit. Über die Auswahlkriterien für die restlichen 60 Prozent der Plätze entscheiden die Hochschulen selber.

In Bayern kombinieren Erlangen-Nürnberg, München, Regensburg und Würzburg dazu teilweise die Bestnoten mit einem Medizinertest und vergeben Boni. Doch bei fünfmal so vielen Bewerbern wie Studienplätzen muss ausgesiebt werden. Ob dazu künftig alleine ein NC herangezogen werden kann, das wird heute am Bundesverfassungsgericht verhandelt.

Unikliniken und Medizinstudenten fordern Reform

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg will sich zur möglichen Abschaffung des NC nicht äußern und verweist auf den Medizinischen Fakultätentag (MFT). Der bundesweite Verband mit Sitz in Berlin hält eine Reform der Studienplatzvergabe in der Medizin für überfällig. Strittig sei jedoch die Umsetzung. Zentrale Assessment-Center oder die Hoffnung auf eine generelle Abschaffung des NC durch das Bundesverfassungsgericht sieht der MFT äußerst kritisch.

"Den NC gänzlich abzuschaffen, lässt sich zwar öffentlichkeitswirksam fordern, kann aber nicht die Lösung sein." MFT-Generalsekretär Frank Wissing

Auch der Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland fordert, dass das aktuelle Verfahren der Wartezeitquote dringend in ein anderes Verfahren überführt werden müsse, das für ein Medizinstudium geeignete Bewerber schon frühzeitig erkennt. Denn sonst "vergeuden" sie viele Jahre.

Vorschlag zum Auswahlverfahren für Medizinstudenten Gemeinsam haben der Medizinische Fakultätentag und der Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland ein Modell entwickelt, wie Studienplätze künftig vergeben werden sollten. Über die Stiftung Hochschulzulassung sollen sich alle Studienplatzbewerber einem deutschlandweit zentralen Verfahren unterziehen.

Dabei werden maximal 100 Punkte vergeben:





Abiturnote: maximal 40 Punkte,

Studierfähigkeitstest, der auch nichtschulisches Wissen und Fähigkeiten abfragt: maximal 40 Punkte.

Berufserfahrung in einem medizinnahen Bereich oder der Freiwilligendienst: maximal 10 Punkte,

"Situational Judgement Test" (SJT), der neben medizinspezifischem Wissen auch die soziale Kompetenz der Bewerber prüfen sollte: maximal 10 Punkte.

NC-Ausweg für wohlhabende Studendenten: Ausland oder Privatuni

Wer es sich leisten kann, studiert kostenpflichtig im Ausland oder an einer privaten Medizin-Hochschule wie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Nürnberg. In den Auswahlverfahren zählt kein NC, sondern gute Noten in den Naturwissenschaften und unter anderem die psychologische Eignung für den Arztberuf.

Urteil dauert

Maximilian Hubert ist wie so viele sehr gespannt, welches Urteil Karlsruhe in ein paar Woche oder gar Monaten bekannt geben wird.