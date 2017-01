Medizin für Flüchtlinge "Schmerzen muss man auch mal aushalten können"

Flüchtlinge, die weniger als 15 Monate in Deutschland sind, haben kein Recht auf umfassende medizinische Versorgung. Die zuständigen Landratsämter können Behandlungen ablehnen, die Ärzte ausdrücklich empfehlen. In den Landkreisen wird das unterschiedlich gehandhabt – besonders restriktiv ist offenbar der Landkreis Donau-Ries. Da wird etwa jede zweite von Ärzten empfohlene fachärztliche Behandlung abgelehnt.

Cra aus Guinea wartet auf eine wichtige Knie-OP

Cra hat mit gleichaltrigen Deutschen und Flüchtlingen in einer Fußballmannschaft gespielt. Dabei ist es im Juni passiert: Der junge Mann aus Guinea verletzte sich am Meniskus. Bei der anschließenden OP musste außerdem das Kreuzband entfernt werden. Geplant war damals auch eine zweite Operation - auf die wartet Cra noch heute. Der Eingriff wurde ihm vom Landratsamt Donau-Ries nicht genehmigt.

Inzwischen sind die Schmerzen manchmal so stark, dass Cra es nicht mehr aushält. Seine Asylpatin Kathrin Rees musste ihn kürzlich von der Berufsschule abholen und ins Krankenhaus bringen, weil der 18-jährige im Unterricht vor Schmerzen geweint hat.

Wieviel Schmerzen muss ein Asylbewerber aushalten?

"Der Arzt im Krankenhaus, das war Notaufnahme, der hat gesagt, ich zitiere, Schmerzen muss man auch mal aushalten können – aber ich glaube, die Intensität des Schmerzes, wenn die Berufsschullehrerin mich als Ehrenamtliche anruft, da sitzt ein 18 Jähriger in der Klasse und weint vor Schmerzen – da muss ich nichts mehr hinzufügen." Kathrin Rees, Asylpatin

Medizinische Behandlung eingeschränkt

Cra ist seit November 2015 in Deutschland, also noch keine 15 Monate. In dieser ersten Zeit müssen Facharztbehandlungen bei Asylbewerbern in der Regel genehmigt werden, erklärt Klaus Zimmermann vom Landratsamt Donau-Ries und verweist auf das Asylbewerberleistungsgesetz.

"Der Gesetzgeber schränkt die medizinische Behandlung ein, in erster Linie auf Schmerzbehandlung und Notfallversorgung. Akute und Schmerzbehandlungen, alles was unbedingt notwendig ist." Klaus Zimmermann, Fachbereichsleiter Sozialwesen am Landratsamt Donau-Ries

Amtsärzte entscheiden über medizinische Behandlungen

Während der junge Guineaner über drei Wochen auf eine Genehmigung für eine stabilisierende Schiene warten musste, argumentiert der zuständige Amtsarzt, die Schmerzen habe sich der Patient selbst zuzuschreiben, weil er diese Schiene zu lange getragen habe. Im Übrigen sei die Maßnahme aufschiebbar bis zum Ende seines Asylverfahrens.

Die Begründung ist für Flüchtlingsberaterin Fabienne Kroiss von der Caritas nicht nachvollziehbar.

"Dass man abwartet bis das Asylverfahren zu Ende ist, das darf keine Begründung sein. Wenn jemand Schmerzen hat oder krank ist, ist er das jetzt." Fabienne Kroiss, Flüchtlingsberaterin

Dass es auch anders geht, beobachtet Fabienne Kroiss im Landkreis Neuburg- Schrobenhausen.

"Die Leute werden zeitnah zum Termin ins Gesundheitsamt eingeladen und dann kommt zeitnah auch die Entscheidung. Und wenn man klagen möchte, kann man das tun." Fabienne Kroiss, Flüchtlingsberaterin

Landesärztekammer gegen Schreibtisch-Bescheide

Natasha, Tochter einer Nigerianerin, kam zwei Monate zu früh zur Welt. Sie braucht eine humangenetische Untersuchung, da sie nicht richtig wächst

Im Fall von Cra hat es gut vier Monate gedauert, bis der Ablehnungsbescheid für die Operation kam. Und: Er ist kein Einzelfall, wie der Funkstreifzug an einem weiteren Fall recherchiert hat.

Dabei wurde einem inzwischen einjährigen Flüchtlingskind eine humangenetische Untersuchung verweigert, obwohl mehrere Ärzte die Maßnahme medizinisch für geboten hielten.

Für Max Kaplan, den Vorsitzenden der Landesärztekammer Bayern, ist das Vorgehen der Behörden nicht nachvollziehbar.

Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer "Wenn der erstbehandelnde Arzt feststellt, dass die Erkrankung eine weitere Behandlung durch einen Facharzt notwendig macht, dann muss es in seiner Entscheidung liegen, diesen Patienten zu überweisen. Und wenn da noch jemand Dritter eingeschaltet wird, entspricht das nicht unserem Grundverständnis des ärztlichen Handelns." Max Kaplan, Bayerische Landesärztekammer

Eine Entscheidung über einen Patienten vom Schreibtisch aus, ohne den persönlich gesehen zu haben, hält Kaplan zudem für fragwürdig. Im Landratsamt Donau-Ries aber sind die Verantwortlichen von ihrem Vorgehen überzeugt. Sie räumen selbst ein, dass etwa die Hälfte der beantragten Behandlungen nicht genehmigt wird.

Sozialministerium arbeitet an neuen Richtlinien

Dabei ginge es auch anders. Im Ostallgäu und im Unterallgäu dürfen die Hausärzte direkt zum Facharzt überweisen - wie auch im Landkreis Ansbach. Möglich ist das, bestätigen sowohl die Regierung von Schwaben als auch das bayerische Sozialministerium. Eine Genehmigung durch den örtlichen Träger sei grundsätzlich erforderlich - die genaue Ausgestaltung aber obliege den Behörden. Außerdem arbeite man an neuen einheitlicheren Richtlinien.