Nebenwirkungen von Medikamenten Bürokratie gefährdet Gesundheit

"Am fünften Tag fingen schlagartig Schmerzen, Entzündungserscheinungen beider Unterarme und beider Achillessehnen an. Die Entzündungserscheinungen blieben zwei Wochen lang, bis dann schlagartig die Bombe in mir hochging, wo ich dann plötzlich ganz extreme Schmerzen in beiden Achillessehen gekriegt habe."