MTM17 Medientage suchen den Journalismus der Zukunft

Wem vertrauen in der neuen digitalen Medienwelt? Das war die Leitfrage der Medientage München, die heute zu Ende gegangen sind. Unter dem Motto "Media. Trust. Machines: Vertrauen in der neuen Mediengesellschaft" ging es auf den Podien um neue Wege für den Journalismus in Zeiten von Algorithmen, Filterblasen und Fake News.

"Damit die Medien glaubwürdig bleiben, müssen sie sich mitwandeln"

Die neue Ausgangslage formulierte Spiegel-Kolumnist und Blogger Sascha Lobo zu Beginn der Medientage im BR-Interview: "Es gibt einen gesellschaftlichen Wandel. Damit die Medien glaubwürdig bleiben, müssen sie sich mitwandeln. Und das ist leider häufig nicht passiert." Der gesellschaftliche Wandel heißt Digitalisierung, neben Fernsehen, Radio und Print-Presse als die traditionelle "vierte Gewalt" im Staat gibt es heute mit Blogs, Twitter oder Facebook eine Art fünfte Gewalt, die ihrerseits diese klassischen Medien im Blick hat und kontrolliert.

Lobo fordert "redliche" Medien

Dies hat laut Sascha Lobo zur Folge, dass Unredlichkeiten in der Berichterstattung schneller auffallen: "Dann kommentiert man halt mal so, dass die Partei, die einem nahesteht, ein bisschen besser wegkommt" - und die Menschen merkten das. Unmut habe sich deshalb aufgestaut, so Lobo, "nicht nur rechts", sondern über alle politischen Milieus hinweg. Das Fazit des Irokesen-Bloggers: Die Medien müssten "redlicher werden", Objektivität und Transparenz nach vorne stellen - um so die eigene Glaubwürdigkeit zu erhalten oder sie dort wieder herzustellen, wo sie bereits verloren gegangen ist.

Die Netz-Aktivistin Katharina Nocun schlug konkrete Maßnahmen vor, wie die Medien ihre Glaubwürdigkeit aufpolieren könnten: So sollten Quellen und Belege, die in Online-Artikeln zitiert oder referenziert werden, dort immer auch verlinkt werden, so dass die Leser diese unmittelbar prüfen könnten.

Wie erreichen Inhalte die Nutzer?

Heiß diskutiert wurde immer wieder auch die Frage, wie die Medien ihr Publikum in Zukunft erreichen. Bei neuen Plattformen wie sozialen Netzwerken oder Streaming-Anbietern, wo automatisch agierende Software und künstliche Intelligenz die Inhalte auswählen, die ihre Nutzer zu sehen bekommen, müssen öffentlich-rechtliche wie private Medien neben der journalistischen Qualität immer mehr auch technische Aspekte im Auge haben. So muss etwa mittels einer professionellen Suchmaschinen-Optimierung sichergestellt werden, dass ihre Artikel oder Videos überhaupt vom Publikum wahrgenommen werden.

Was dürfen Öffentlich-Rechtliche im Internet?

Auch die Frage, was die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Internet dürfen sollen, war Thema. Viele private Verlage glauben, ihr Geschäftsmodell sei durch öffentlich-rechtliche Online-Aktivitäten bedroht, vor allem wenn es um Textangebote geht. Mit Blick darauf, dass die Nutzer von Online-Informationsangeboten neben Videos aber auch - und gerade - Text erwarten, sagte BR-Softwareentwicklungs-Chef Mustafa Isik: "Wir Öffentlich-Rechtliche müssen uns dort betätigen dürfen, wo unser Publikum ist. Es fordert ja auch keiner, dass man wegen einer kriselnden Automobilindustrie den ÖPNV verbieten sollte."

Neue Formate durch technologischen Fortschritt

Das Internet eröffnet auch den Weg zu den nächsten technologischen Neuerungen für Medienangebote: Augmented und Virtual Reality oder der kommende Mobilfunkstandard und LTE-Nachfolger 5G mit superschnellen mobilen Datenverbindungen werden in Zukunft die nächsten Quantensprünge für Journalismus und Unterhaltung ermöglichen. Ganz neue Formate und noch mehr Echtzeit-Berichterstattung auch im Video werden dadurch möglich; spannende Themen für die Medientage 2018.