Medical Valley Erlangen-Forchheim Ilse Aigner weiht Gebäude ein

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) eröffnet heute in Forchheim den Neubau des Medical Valley Centers. In dem 11,5 Millionen Euro teuren Gebäude stehen damit 70 Büros direkt am Siemens "Healthineering" Standort zur Verfügung.

Bis zu 20 Unternehmen

Sieben Firmen haben sich dort bereits eingemietet, zum größten Teil Existenzgründer aus den Bereichen IT, Sport, Homecare und Gesundheit. Laut Viktor Naumann, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Forchheim, hofft die Stadt im Endausbau auf 15 bis 20 Unternehmen und rund 120 Beschäftigte, die im neuen Center arbeiten werden.

Fokus auf Health Care und IT

Ein solches Zentrum existiert bereits seit zwölf Jahren erfolgreich am Standort Erlangen. Das ist allerdings speziell auf den Bereich Medizintechnik abgestimmt. Das Center in Forchheim hat seinen Fokus laut Naumann auf dem Dienstleistungsbereich Health Care und IT.