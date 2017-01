Deutsche PKW-Maut Gegner formieren sich in Brüssel

Wie lässt sich die PKW-Maut auf deutschen Autobahnen doch noch verhindern? Darüber beraten heute die Vertreter von elf EU-Staaten in Brüssel - auf Initiative Österreichs.

Nur weil die EU-Kommission Ende vergangenen Jahres ihren Widerstand gegen Verkehrsminister Dobrindts PKW-Maut aufgegeben hat, heißt das noch lange nicht, dass die deutschen Nachbarn das ebenfalls tun:

Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried

Österreich versucht nun in Brüssel auszuloten, mit wem gegebenenfalls sich eine Anti-Maut-Allianz schmieden ließe. Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried kritisiert: Es sei von Anfang an der Plan der CSU gewesen, eine "Ausländer-Maut" einzuführen. Daran habe sich nichts geändert.

"Anti-Maut-Allianz" der Anrainerstaaten

Wien droht schon seit längerem mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Niederlande ebenfalls. Auch der kleinere Nachbar Luxemburg sieht die deutsche Straßengebühr, so sie denn kommt, mit Sorge. Andere sind noch unentschieden. Bei dem Treffen in Brüssel soll Diplomaten zufolge nun zunächst abgeklopft werden, welcher Staat sich in der Maut-Frage wie zu verhalten gedenkt.

Umstritten: der Kompromiss mit der EU-Kommission

Nachdem CSU-Verkehrsminister Dobrindt sich bereit erklärt hatte, seine Pläne zu ändern, hatte die EU-Kommission im Dezember aus ihrem Stoppschild für die PKW-Maut ein Vorfahrtsschild gemacht. Doch ausgeräumt sind die rechtlichen Bedenken damit Kritikern zufolge noch nicht: Nach wie vor sollen die deutschen Wagenlenker über die Kraftfahrzeugsteuer entlastet werden.

Weil die für ganz besonders umweltschonende Autos aber sogar mehr herausbekommen sollen, als sie für die Maut berappen, ist aus Brüsseler Sicht der Verdacht vom Tisch, die Deutschen würden auf den Cent genau entschädigt. Andere meinen, die Benachteiligung der Ausländer sei nur besser verschleiert.