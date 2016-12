Deutsche PKW-Maut Österreich sucht Verbündete gegen Dobrindt

Österreich will sich im Kampf gegen die deutsche PKW-Maut nicht geschlagen geben - ganz im Gegenteil: Jetzt sucht die Regierung in Wien den Schulterschluss mit anderen Nachbarstaaten.

Es klingt wie eine Drohung: Anfang 2017 werde man "alle Anrainerstaaten zu einem Koordinierungstreffen in Brüssel einladen", teilte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried in der "Welt am Sonntag" mit.

"Mit den Niederlanden und Belgien haben wir bereits gesprochen, auch sie kritisieren die deutsche Maut." Jörg Leichtfried, österreichischer Verkehrsminister

"Massive Benachteiligung von EU-Ausländern"

Per Brief hat sich Leichtfried an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc gewandt. Die "Welt am Sonntag" zitiert daraus: Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vorgestellte Lösung sei "aus österreichischer Sicht ein inakzeptabler Kompromiss". Die deutsche PKW-Maut sei "weiterhin in mehreren Aspekten EU-rechtswidrig". Sie treffe nur ausländische PKW-Fahrer, während die Deutschen entlastet würden. Außerdem würden nur ausländische Fahrer kontrolliert. Beides birgt - laut Leichtfried - "die Gefahr einer massiven Benachteiligung" für Autofahrer aus dem EU-Ausland.

"Ösi-Meckerei"

Bundesvekehrsminister Alexander Dobrindt (CSU)

Die Regierung in Wien ist schon seit längerem erklärter Gegner der deutschen PKW-Maut. Anfang Dezember hatte Dobrindt dazu gesagt, er habe "wenig Verständnis für die Ösi-Meckerei". Bei dem geplanten Treffen in Brüssel wird er das allerdings nicht mehr anbringen können, denn Deutschland soll gar nicht dabei sein. Das Kabinett in Berlin wiederum wird sich Anfang Januar seinerseits nochmal mit dem Mautgesetz befassen. Dabei dürfte es auch darum gehen, wie man auf den möglichen Schulterschluss der Anrainerstaaten reagieren soll.

Kompromiss mit der EU

Anfang Dezember hatten Bundesregierung und EU-Kommission einen Kompromiss zur Pkw-Maut verkündet. Er sieht unterschiedliche Kurzzeitvignetten vor, außerdem günstigere Preise für Halter von umweltfreundlichen Fahrzeugen. Nach dem Kompromiss bleibt es dabei: Inländische Autofahrer werden bei der Kfz-Steuer entlastet. Das will Österreich aber so nicht hinnehmen. Man halte sich die Möglichkeit offen, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen, heißt es jetzt aus Wien.