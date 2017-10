Kurdengebiet im Irak Massud Barsani – der erste Präsident der Kurden tritt zurück

Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, hat seinen Rücktritt erklärt. Er gebe sein Amt zum 1. November ab, erklärte der 71-Jährige in einem am Sonntag vor dem Regionalparlament verlesenen Brief.

Ein Schuss, der nach hinten losging

Kurden demonstrieren für Unabhängigkeit in Erbil

Barsani hatte trotz interner Widerstände die Kurden Ende September über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Zwar votierten die Kurden mit 92% für die Abspaltung von Bagdad, doch startete die irakische Zentralregierung daraufhin eine Militäroffensive. Dabei nahm sie den Kurden praktisch alle Gebiete außerhalb der Autonomieregion.

Aufs Öl angewiesen

Insbesondere der Verlust der Region Kirkuk mit ihren großen Ölfeldern ist ein schwerer Schlag für die Kurden. Denn ein unabhängiger Kurdenstaat wäre dringend auf die Öleinnahmen angewiesen.

Konflikt mit Bagdad könnte sich entspannen

Kurden in Verteidigungsstellungen in Erbil

Viele Kurden geben Barsani eine Mitschuld an der Lage. Forderungen nach einem Rücktritt Barsanis waren in den vergangenen Tagen immer lauter geworden. Der Rückzug Barsanis könnte nun den Konflikt entspannen. Denn sein Verhältnis zur Zentralregierung in Bagdad gilt als schwer gestört. Bereits am Samstag hatten sich Delegationen aus Bagdad und Erbil getroffen, um Streitpunkte über Verhandlungen auszuräumen. So will die irakische Armee die Kontrolle über die Außengrenzen auch im Norden des Landes übernehmen.

Kurden wichtiger Partner

Die Kurden genießen im Nordirak weitgehende Autonomierechte. Sie sind wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Deutschland und andere Staaten unterstützen die Kurden mit Waffen. Sie bilden außerdem Peschmerga-Kämpfer aus.