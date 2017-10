Sturmtief Massive Verkehrsbehinderungen in Bayern durch "Herwart"

Sturmtief "Herwart" wirft nun auch in Bayern reihenweise Bäume um. Diese blockieren Bahnstrekcen und Straßen. Die A8 ist deshalb bei Traunstein in beiden Richtungen gesperrt. Im Bahnverkehr kommt es vor allem in Franken und Ostbayern zu massiven Behinderungen.

Nachdem "Herwat" zuerst in Nord- und Mitteldeutschland wütete, traf seine volle Wucht Bayern am frühen Vormittag. Die zum Teil orkanartigen Böen entwurzelten Bäume, warfen Bauzäune um, rissen Baugerüste nieder und deckten Dächer ab. Es gab auch schon Verletzte. Polizei und Feuerwehren meldeten bereits mehrere Hundert sturmbedingte Einsätze.

Auf der Salzburger Autobahn stürzten zwischen Traunstein/Siegsdorf und Neukirchen mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Die A8 musste komplett gesperrt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperre bis 16 Uhr dauert. Der Verkehr wird umgeleitet. Auch auf der A93 Hof-Regensburg gibt es immer wieder Behinderungen durch umgestürzte Bäume.

In Nürnberg riss der Sturm den Teil eines Gerüst von einem Gebäude an der Südlichen Fürther Straße (Foto oben). Im Abschnitt zwischen Roonstraße und Am Plärrer ist die Straße, die eine der Hauptverkehrsadern ist, bis morgen gesperrt.

Umgestürtze Bäume behindern Zugverkehr

Bäume auf Gleise und abgerissene Oberleitungen haben den Fahrplan der Bahn aus dem Takt gebracht. In der Oberpfalz hat die Länderbahn um 9 Uhr einige Zugfahrten aus Sicherheitsgründen gestrichen. Wie die Länderbahn mitteilt, fahren nur noch die Alex-Züge von Weiden über Regensburg nach München sowie die Züge der Oberpfalzbahn zwischen Weiden und Regensburg. Die Waldbahn im Bayerischen Wald fährt gar nicht mehr.

In der Nähe von Regen auf Höhe Pometsauer Mühle fuhr gegen 8 Uhr ein Zug gegen einen entwurzelten Baum. Der Baum lag unmittelbar nach einer Kurve über den Gleisen, sodass der Lokführer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Bei dem Aufprall wurden der Lokführer, die Zugbegleiterin und ein Fahrgast verletzt; wie schwer, konnte die Bundespolizei in Zwiesel nicht sagen.

Die Oberpfalzbahn hat die Verbindungen zwischen Schwandorf und Cham/Furth im Wald/Waldmünchen/Lam, zwischen Hof, Selb und Aš eingestellt. Wie die Länderbahn mitteilt, können keine Ersatzbusse organisiert werden. Fahrgäste müssen sich bis zum Abend auf Beeinträchtigungen einstellen.

In Thüringen war am Morgen vorübergehend der Regionalverkehr eingestellt worden. Seit 10.45 Uhr fahren die Züge wieder, aber dennoch wird sich das noch auf den Zugverkehr in Ober- und Unterfranken auswirken. In Oberbayern fahren zwischen Iffeldorf und Penzberg sowie zwischen Murnau und Oberammergau keine Züge.

Stromausfälle in der Fränkischen Schweiz und in der Oberpfalz

Im Bereich der Fränkischen Schweiz kommt es teilweise zu Stromausfällen wegen beschädigter Leitungen. Die Behebung der Störungen wird nach Auskunft der Polizei vermutlich noch den ganzen Tag in Anspruch nehmen. In der Oberpfalz waren Haushalte in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach und Neumarkt zum Teil ohne Strom.

Münchner Flughafen fliegt nach Flugplan

Auf den Betrieb am Flughafen München hat der Sturm bisher keine Auswirkungen. Die Lufthansa annullierte zwei Flüge nach Basel und Dresden. "Das müsste aber am dortigen Wetter liegen", sagte ein Flughafen-Sprecher dem BR.

Der heftige Wind erschwerte bei zwei Bränden die Löscharbeiten: In Nürnberg brannte ein Lidl-Supermarkt aus, in Wörth an der Donau eine Schreinerei.

"Herwart" erreicht Alpenrand

Der Sturm hat mittlerweile den Alpenrand erreicht. In exponierten Lagen warnt der Deutsche Wetterdienst sogar vor Orkanböen bis zu 160 Stundenkilometern. Vermutlich erst im Laufe des Nachmittags wird der Wind abflauen.

