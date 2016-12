Kardinal Marx zum Jahreswechsel Brauchen 2017 keine "mutlosen und müden" Christen

Der Erzbischof von München und Freising ruft in seiner Jahresschlusspredigt die Menschen dazu auf, sich insbesondere im Wahljahr 2017 für "ein gutes Miteinander in unserem Gemeinwesen einzusetzen". Aus Marx' Sicht kreise unsere plurale Gesellschaft immer mehr um Einzelinteressen und sei zu einem Zusammenhalt nicht mehr fähig.

"Wenn das einzige Ziel der Einzelnen und Gruppen die Absicherung des eigenen Lebens und Wohlstandes ist, wie kann das noch zu einer gemeinsamen Kultur werden?" Kardinal Reinhard Marx

Aufgabe "gerade der Christen" sei es, dafür einzutreten, "dass die Orientierung am richtigen, am guten Leben im Blick" bleibe, fordert Marx laut Redemanuskript am Silvestertag im Münchner Liebfrauendom. "Wenn wir auf eine Lebensführung, die sich am Guten orientiert, verzichten, ist unsere Kultur wertlos geworden", so der Kardinal, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist.

"Gesellschaft braucht Tugenden"

"Gerade beim Jahreswechsel sollte uns klar sein, dass unsere Gesellschaft, unser Gemeinwesen Tugenden braucht, Menschen, die sich in Freiheit für das Gute entscheiden", betont Marx. Wer meine, "Politik könne auch das noch den Menschen abnehmen, irrt sich sehr". Zwar seien gut funktionierende Institutionen der Maßstab für ein gutes Gemeinwesen, "aber letztlich können die Strukturen und Institutionen keinen Ersatz bieten für die Notwendigkeit, dass viele sich auf den Weg machen zu einem guten und gelingenden Leben."

Christen könnten im neuen Jahr zeigen, "dass wir 'Salz der Erde' und 'Licht der Welt' für unser Land sein wollen", so der Erzbischof. "Mutlose und müde Christen sind das Letzte, was diese Gesellschaft und unser Land im neuen Jahr brauchen kann." Als Richtschnur nennt Marx die christlichen Tugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Der Beginn eines jeden glücklichen und guten Lebens sei deshalb "das immer neue Bemühen, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden, Gut und Böse zu erkennen und danach zu handeln".

"Es ist der gesunde Menschenverstand, der uns fähig macht, wahr und falsch auseinanderzuhalten, uns von Manipulationen und Vorurteilen zu befreien, eben selber zu denken und unser Gewissen zu befragen." Kardinal Reinhard Marx

"Gut und Böse erkennen"

Der Beginn eines jeden guten Lebens sei das Bemühen, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden sowie Gut und Böse zu erkennen und danach zu handeln. Jesu Formulierung aus der Bergpredigt, "Was ihr wollt, das euch die Leute tun, das tut auch ihnen", sei "im Grunde die goldene Regel der Gerechtigkeit. Ohne eine solche Haltung, ohne ein solches Bemühen wird unser Leben auch im neuen Jahr nicht gut und glücklich werden."