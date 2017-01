SPD-Fraktion bejubelt Schulz Flucht nach vorne bei der SPD

Martin Schulz will es für die SPD richten. Nach der medialen Panne und Sigmar Gabriels überstürztem Abgang als möglicher Kanzlerkandidat zeigt sich die Partei demonstrativ geschlossen: Minutenlanger Applaus für Martin Schulz in der Sonder-Fraktionssitzung der SPD.

Schon eineinhalb Stunden vor der Sonder-Fraktionssitzung der SPD heute Mittag im Bundestag warten an die 20 Kamerateams auf den künftigen Parteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Der gibt sich kampfeslustig. Er wolle im Wahlkampf eigene Akzente setzen und die Erfolge der SPD deutlich machen. Eine große Herausforderung, denn die Umfragewerte der SPD sind im Keller.

Auftrieb für die SPD?

In dieser neuen Personalkonstellation sieht Professor Ursula Münch von der Akademie für Politische Bildung in Tutzing durchaus eine Chance für die SPD. Denn der neue Mann an der Spitze der Partei sei nicht in die Große Koalition eingebunden und werde so nicht ausgebremst. Das führe zu Zuversicht und Mobilisierung. So könne die SPD einigermaßen optimistisch in den Bundestagswahlkampf ziehen. Rückenwind für die SPD also, aber keine echte Chance für den SPD-Kanzlerkandidaten.

"Es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass Martin Schulz das Steuer für die SPD tatsächlich herumreißen kann - aber ich gehe davon aus, dass die Kanzlerkandidatin der CDU die Hürde für den eigenen Erfolg seit gestern als höher einschätzt." Professor Ursula Münch, Akademie für Politische Bildung Tutzing

"Ich sehe die Chance für die SPD, ein besseres Ergebnis zu erzielen, als es die gegenwärtigen Umfragen signalisieren, aber (vorerst) keine Chance, die Wahl mit einem solchen Vorsprung zu gewinnen, dass sie die Union als führende Partei ablösen kann." Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler, FU Berlin

Keine Koalitionsaussage

Zu einer Koalitionsaussage lässt sich Martin Schulz nicht hinreißen. Die Sozialdemokraten wollten, "in welcher Konstellation auch immer“, den Bundeskanzler stellen. Von Martin Burkert, Vorsitzender der bayerischen SPD-Landesgruppe im Bundestag heißt es im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, Martin Schulz sei für eine rot-rot-grüne Koalition offen. Derzeit versuche eine Parlamentariergruppe der drei Parteien inhaltlich aufeinander zuzugehen. Aus Sicht von Burkert noch ein "hartes Stück Arbeit und ein langer Weg.“ Aber die Aufbruchsstimmung in der SPD-Fraktion sei groß.

"Für Bayern bedeutet Martin Schulz Aufbruchsstimmung. Wir haben derzeit ja die niedrigsten Umfragewerte erlebt. Und ich bin überzeugt, jetzt geht es nach oben. Alle freuen sich jetzt auf den Wahlkampf." Martin Burkert, Vorsitzender der bayerischen SPD-Landesgruppe im Bundestag

Sigmar Gabriel zollen seine Parteikollegen großen Respekt. Er habe im Sinne seiner Partei entschieden. Dass er erst mit den Medien gesprochen hat und viele SPD-Abgeordnete zuerst aus der Presse von Gabriels Rückzug erfahren haben, scheint verziehen.

"In Bezug auf die SPD bewerte ich das als ein Beispiel für eine missglückte Kommunikation, nicht untypisch für die SPD. Positiv für Gabriel: Er war in aller Munde." Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler, FU Berlin

Eine Spitze erlaubt sich der Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann dann aber doch noch gegen Gabriel. Als Schulz gefragt wird, welche Rolle der scheidende Parteichef im Wahlkampf spielen werde, meldet sich Oppermann zu Wort: "Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen“.

Was jetzt im Kabinett passiert

Gabriel will nach seinem Rückzug neuer Bundesaußenminister werden, da der bisherige Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident wird. Gabriels Ministerposten im Bundeswirtschaftsministerium soll die bisherige Wirtschafts-Staatssekretärin Brigitte Zypries übernehmen. Beide sollen bereits am Freitag vom Bundestag vereidigt werden.

Brigitte Zypries

Für die Politologin Ursula Münch eine gute Wahl in der nun notwendigen Kabinettsumbildung. Denn Zypries war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin. Wie man ein Ministerium leitet, weiß sie also. Ihr dürfte die Einarbeitung in das neue Amt innerhalb kürzester Zeit gelingen.

Sigmar Gabriel

Auf Minister Gabriel sieht Münch eine größere Herausforderung zukommen, weil die außenpolitischen Herausforderungen größer kaum sein könnten. "Aber auch als Wirtschaftsminister war er viel im Ausland unterwegs – und hat damit zum Beispiel dem britischen Außenminister bei dessen Amtsantritt im Juni einiges voraus."

Die SPD als "Bollwerk der Demokratie"

Schulz' offizielle Benennung zum Kanzlerkandidaten soll am Sonntag auf einer Vorstandssitzung erfolgen. Für seine Wahl zum Vorsitzenden plant die SPD einen Sonderparteitag Anfang März. Die SPD soll laut Schulz in Zeiten auseinanderfallender Gesellschaften ein "Bollwerk der Demokratie“ und ein "Schutzwall“ sein - im Inneren wie auch in Europa. Als ehemaliger EU-Parlamentspräsident steht er wie kein anderer für die EU. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry bezeichnet Schulz auf Twitter als "Symbol für EU-Bürokratie und ein tief gespaltenes Europa“. Zusätzliche Angriffsfläche für die AfD also? Nein, sagt Prof. Ursula Münch.