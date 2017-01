B5-Interview der Woche Markus Wasmaier fordert Airbag-Pflicht

"Das ist eine klare Geschichte. Wenn in Österreich einer Rennsport betreibt, dann will der unbedingt auf die Abfahrt. Bei uns in Deutschland hieß es aber immer: Nein, wir trainieren keine Abfahrt, das ist viel zu gefährlich. Wenn das die Trainer und die Eltern sagen, ja wie soll das der Athlet der gerne will machen. Er darf ja nicht. Wie soll ein Junger da beginnen. Ich bin mit 14 das erste Mal auf Abfahrtsski gestanden und das hat Mordsspaß gemacht. Das mit dem Winddruck und den ewig langen Geraden und scharfen Kurven musst du üben. Da musst du Kilometer hinter dir haben. Und wenn du von Anfang an sagst, das machen wir einmal im Jahr, dann bringt das gar nichts. Das ist ein selbstgemachtes Problem, dass wir bei den Abfahrern eine große Lücke haben, und erst jetzt ist man dahinter gekommen, dass wir mal ein Team bilden. Und nur so, kann man auch eine Abfahrtsmannschaft aufbauen."